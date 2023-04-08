https://ria.ru/20230408/ubiystvo-1863936293.html
В Иркутске раскрыли убийство, совершенное 23 года назад
В Иркутске раскрыли убийство, совершенное 23 года назад - РИА Новости, 08.04.2023
В Иркутске раскрыли убийство, совершенное 23 года назад
Уголовное дело об убийстве девушки, совершенное более 23 лет назад, раскрыто в Иркутске, материалы направлены в суд, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:41
2023-04-08T10:41
2023-04-08T10:41
иркутск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве девушки, совершенное более 23 лет назад, раскрыто в Иркутске, материалы направлены в суд, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Иркутска", - говорится в сообщении. По версии следствия, в июне 1999 года между обвиняемым и его 19-летней знакомой в помещении сторожки мебельной фабрики на улице Тухачевского в Иркутске, произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял веревку и, подойдя сзади, задушил девушку. После убийства тело потерпевшей он закопал на территории фабрики. Останки убитой были обнаружены в 2017 году. В марте текущего года СК и полицией был установлен фигурант, который признался в совершенном преступлении.
https://ria.ru/20230407/tambovchanin-1863807210.html
иркутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Иркутск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске раскрыли убийство, совершенное 23 года назад
В Иркутске раскрыли убийство 19-летней девушки, совершенное 23 года назад