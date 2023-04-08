https://ria.ru/20230408/ubiystvo-1863926071.html

В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве, совершенном 13 лет назад

В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве, совершенном 13 лет назад - РИА Новости, 08.04.2023

В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве, совершенном 13 лет назад

Трое мужчин, обвиняемых в убийстве по найму в 2010 году бывшего сотрудника полиции, арестованы в Иркутске, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:35

2023-04-08T09:35

2023-04-08T09:35

происшествия

иркутск

братск

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ИРКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Трое мужчин, обвиняемых в убийстве по найму в 2010 году бывшего сотрудника полиции, арестованы в Иркутске, сообщает СУСК региона. Согласно версии следствия, в июне 2010 года в городе Братске было совершено заказное убийство бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Исполнители преступления застрелили мужчину из пистолета с глушителем, после чего сожгли тело и автомобиль. После совершения убийства исполнители получили от заказчика 1,5 миллиона рублей. Тогда следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено. Следователи СК и криминалисты при содействии сотрудников УФСБ, изучая приостановленные уголовные дела, провели дополнительные следственные и оперативно-розыскные действия. В результате трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет были задержаны в Иркутске, Братске и Новосибирске. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение троим мужчинам в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж, з' ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму). По ходатайству органов следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Заказчик убийства - Абанин Игорь Иннокентьевич, 1970 года рождения - объявлен в федеральный розыск.

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иркутск

братск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутск, братск