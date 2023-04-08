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В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве, совершенном 13 лет назад - РИА Новости, 08.04.2023
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09:35 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/ubiystvo-1863926071.html
В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве, совершенном 13 лет назад
В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве, совершенном 13 лет назад - РИА Новости, 08.04.2023
В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве, совершенном 13 лет назад
Трое мужчин, обвиняемых в убийстве по найму в 2010 году бывшего сотрудника полиции, арестованы в Иркутске, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:35
2023-04-08T09:35
происшествия
иркутск
братск
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ИРКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Трое мужчин, обвиняемых в убийстве по найму в 2010 году бывшего сотрудника полиции, арестованы в Иркутске, сообщает СУСК региона. Согласно версии следствия, в июне 2010 года в городе Братске было совершено заказное убийство бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Исполнители преступления застрелили мужчину из пистолета с глушителем, после чего сожгли тело и автомобиль. После совершения убийства исполнители получили от заказчика 1,5 миллиона рублей. Тогда следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено. Следователи СК и криминалисты при содействии сотрудников УФСБ, изучая приостановленные уголовные дела, провели дополнительные следственные и оперативно-розыскные действия. В результате трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет были задержаны в Иркутске, Братске и Новосибирске. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение троим мужчинам в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж, з' ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму). По ходатайству органов следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Заказчик убийства - Абанин Игорь Иннокентьевич, 1970 года рождения - объявлен в федеральный розыск.
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происшествия, иркутск, братск
Происшествия, Иркутск, Братск
В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве, совершенном 13 лет назад

В Иркутске арестовали обвиняемых в убийстве экс-сотрудника МВД, совершенном 13 лет назад

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Трое мужчин, обвиняемых в убийстве по найму в 2010 году бывшего сотрудника полиции, арестованы в Иркутске, сообщает СУСК региона.
Согласно версии следствия, в июне 2010 года в городе Братске было совершено заказное убийство бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Исполнители преступления застрелили мужчину из пистолета с глушителем, после чего сожгли тело и автомобиль. После совершения убийства исполнители получили от заказчика 1,5 миллиона рублей. Тогда следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено. Следователи СК и криминалисты при содействии сотрудников УФСБ, изучая приостановленные уголовные дела, провели дополнительные следственные и оперативно-розыскные действия. В результате трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет были задержаны в Иркутске, Братске и Новосибирске.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение троим мужчинам в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж, з' ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму). По ходатайству органов следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Заказчик убийства - Абанин Игорь Иннокентьевич, 1970 года рождения - объявлен в федеральный розыск.
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