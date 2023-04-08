https://ria.ru/20230408/twitch-1863951889.html

На Twitch составили новый протокол за неудаление запрещенных данных

На Twitch составили новый протокол за неудаление запрещенных данных - РИА Новости, 08.04.2023

На Twitch составили новый протокол за неудаление запрещенных данных

На стриминговый сервис Twitch составили ещё один протокол за неудаление запрещенных в России данных, компании грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:36

2023-04-08T12:36

2023-04-08T12:36

технологии

россия

москва

amazon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414920_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_735fddb233a309877274ed4d65a2149e.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На стриминговый сервис Twitch составили ещё один протокол за неудаление запрещенных в России данных, компании грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке района Таганский в Москве. "Судом зарегистрирован административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, его рассмотрение назначено на 18 апреля", - рассказал собеседник агентства. Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Ранее платформу уже штрафовали по данной статье КоАП, последний раз – на 4 миллиона рублей в конце января.

https://ria.ru/20230213/okulus-1851607639.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, москва, amazon