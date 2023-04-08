https://ria.ru/20230408/twitch-1863951889.html
На Twitch составили новый протокол за неудаление запрещенных данных
На Twitch составили новый протокол за неудаление запрещенных данных - РИА Новости, 08.04.2023
На Twitch составили новый протокол за неудаление запрещенных данных
На стриминговый сервис Twitch составили ещё один протокол за неудаление запрещенных в России данных, компании грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:36
2023-04-08T12:36
2023-04-08T12:36
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На стриминговый сервис Twitch составили ещё один протокол за неудаление запрещенных в России данных, компании грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке района Таганский в Москве. "Судом зарегистрирован административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, его рассмотрение назначено на 18 апреля", - рассказал собеседник агентства. Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Ранее платформу уже штрафовали по данной статье КоАП, последний раз – на 4 миллиона рублей в конце января.
https://ria.ru/20230213/okulus-1851607639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, amazon
Технологии, Россия, Москва, Amazon
На Twitch составили новый протокол за неудаление запрещенных данных
На Twitch составили еще один протокол за неудаление запрещенных в России данных
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На стриминговый сервис Twitch составили ещё один протокол за неудаление запрещенных в России данных, компании грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке района Таганский в Москве.
"Судом зарегистрирован административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, его рассмотрение назначено на 18 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon
.
Ранее платформу уже штрафовали по данной статье КоАП, последний раз – на 4 миллиона рублей в конце января.
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