https://ria.ru/20230408/tvit-1863913484.html

Маск опубликовал резкий твит в адрес Пентагона из-за Украины

Маск опубликовал резкий твит в адрес Пентагона из-за Украины - РИА Новости, 08.04.2023

Маск опубликовал резкий твит в адрес Пентагона из-за Украины

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск резко отреагировал на сообщения о попытках Пентагона удалить из соцсетей посты с "секретными" документами по РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T05:13

2023-04-08T05:13

2023-04-08T05:13

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илон маск

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск резко отреагировал на сообщения о попытках Пентагона удалить из соцсетей посты с "секретными" документами по украинскому конфликту.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. По данным издания, сотрудники американской администрации работают над тем, чтобы удалить эти документы из соцсетей, но по состоянию на вечер четверга успеха в этом не добились."Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть", - сыронизировал Маск в своем Twitter-аккаунте.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Впоследствии NYT сообщила, что в сеть якобы утекла новая порция секретных американских документов об Украине, Китае и Ближнем Востоке. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.

https://ria.ru/20230408/dokumenty-1863912351.html

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в мире, украина, сша, россия, илон маск, министерство обороны сша