https://ria.ru/20230408/trevoga-1863965253.html

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

На востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.04.2023

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:35

2023-04-08T14:35

2023-04-08T14:57

специальная военная операция на украине

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сумская область

полтавская область

харьковская область

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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днепропетровская область

сумская область

полтавская область

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, полтавская область, харьковская область