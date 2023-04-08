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ВС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали маневры по окружению острова - РИА Новости, 08.04.2023
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18:12 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/tayvan-1863986514.html
ВС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали маневры по окружению острова
ВС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали маневры по окружению острова - РИА Новости, 08.04.2023
ВС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали маневры по окружению острова
Вооруженные силы Китая в субботу в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:12
2023-04-08T18:12
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
ноак
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в субботу в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию вокруг острова, а также по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая. В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля проведут плановые учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также мерой защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. В первый день в учениях были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения ВВС НОАК, артиллерийские бригады, ракетные войска. Сообщается, что эсминцы и фрегаты Восточной зоны боевого командования, выполняя задачи патрулирования, на большой скорости продвигались в морскую акваторию вокруг острова Тайвань, активно маневрируя для захвата выгодных позиций, и, в соответствии с ситуацией, организовывали штурм на близком расстоянии, дальнее сдерживание, противовоздушные и противоракетные маневры. Для отработки полного захвата и контроля господства на море и в воздухе, в акватории вокруг Тайваня прошли совместные противолодочные учения, в рамках которых патрульные корабли и патрульные противолодочные самолеты сформировали цепь, образующую совместную противолодочную систему. В маневрах по отработке захвата господства в воздухе участвовали десятки истребителей J-16 и J-10C, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, самолет радиоэлектронной борьбы, самолёт-заправщик. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html
https://ria.ru/20230408/tayvan-1863946260.html
китай
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, ноак, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, НОАК, Народно-освободительная армия Китая
ВС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали маневры по окружению острова

ВС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали маневры по окружению и сдерживанию острова

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭсминец "Нань Чан" ВМС Китая
Эсминец Нань Чан ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в субботу в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию вокруг острова, а также по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля проведут плановые учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также мерой защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В США не исключили отправки военных на Тайвань
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В первый день в учениях были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения ВВС НОАК, артиллерийские бригады, ракетные войска. Сообщается, что эсминцы и фрегаты Восточной зоны боевого командования, выполняя задачи патрулирования, на большой скорости продвигались в морскую акваторию вокруг острова Тайвань, активно маневрируя для захвата выгодных позиций, и, в соответствии с ситуацией, организовывали штурм на близком расстоянии, дальнее сдерживание, противовоздушные и противоракетные маневры.
Для отработки полного захвата и контроля господства на море и в воздухе, в акватории вокруг Тайваня прошли совместные противолодочные учения, в рамках которых патрульные корабли и патрульные противолодочные самолеты сформировали цепь, образующую совместную противолодочную систему.
В маневрах по отработке захвата господства в воздухе участвовали десятки истребителей J-16 и J-10C, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, самолет радиоэлектронной борьбы, самолёт-заправщик.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов
Вчера, 11:49
 
В миреКитайТайваньСШАНэнси ПелосиНОАКНародно-освободительная армия Китая
 
 
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