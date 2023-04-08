https://ria.ru/20230408/tayvan-1863946260.html

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов - РИА Новости, 08.04.2023

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 самолетов Народно-освободительной армии Китая на фоне проходящих в акватории и воздушном... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:49

2023-04-08T11:49

2023-04-08T14:00

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 самолетов Народно-освободительной армии Китая на фоне проходящих в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня военных учений НОАК, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter. Отмечается, что 29 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, что в оборонном ведомстве оценили как "попытку оказать давление". "Мы осуждаем подобный иррациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность", — указано в заявлении. В заявлении говорится, что Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поставили задачу самолетам, кораблям и ракетным комплексам наземного базирования реагировать на соответствующие действия. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость острова сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и остальной частью страны возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230408/knr-1863918705.html

https://ria.ru/20230407/tayvan-1863698459.html

тайвань

китай

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая