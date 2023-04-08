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ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов - РИА Новости, 08.04.2023
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11:49 08.04.2023 (обновлено: 14:00 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/tayvan-1863946260.html
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов - РИА Новости, 08.04.2023
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 самолетов Народно-освободительной армии Китая на фоне проходящих в акватории и воздушном... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:49
2023-04-08T14:00
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 самолетов Народно-освободительной армии Китая на фоне проходящих в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня военных учений НОАК, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter. Отмечается, что 29 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, что в оборонном ведомстве оценили как "попытку оказать давление". "Мы осуждаем подобный иррациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность", — указано в заявлении. В заявлении говорится, что Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поставили задачу самолетам, кораблям и ракетным комплексам наземного базирования реагировать на соответствующие действия. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость острова сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и остальной частью страны возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230408/knr-1863918705.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 китайских самолетов

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 китайских военных самолетов

CC BY-SA 4.0 / 邱文強 (cropped) / Тайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
CC BY-SA 4.0 / 邱文強 (cropped) /
Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 самолетов Народно-освободительной армии Китая на фоне проходящих в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня военных учений НОАК, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter.
«

"К 11:00 (06:00 мск) 8 апреля были обнаружены 42 самолета и восемь кораблей НОАК", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 29 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, что в оборонном ведомстве оценили как "попытку оказать давление".
"Мы осуждаем подобный иррациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность", — указано в заявлении.
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В заявлении говорится, что Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поставили задачу самолетам, кораблям и ракетным комплексам наземного базирования реагировать на соответствующие действия.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость острова сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и остальной частью страны возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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