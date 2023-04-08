https://ria.ru/20230408/tayvan-1863913830.html
Минобороны Тайваня за сутки отследило 13 самолетов вблизи острова
Минобороны Тайваня за сутки отследило 13 самолетов вблизи острова - РИА Новости, 08.04.2023
Минобороны Тайваня за сутки отследило 13 самолетов вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T05:22
2023-04-08T05:22
2023-04-08T05:22
тайвань
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. Отмечается, что противолодочный самолет Y-8, многоцелевой истребитель Su-30 и два истребителя J-16 пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Минобороны Тайваня за сутки отследило 13 самолетов вблизи острова
Минобороны Тайваня за сутки отследило 13 самолетов и три корабля армии КНР вблизи острова
ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
«
"За период с 6.00 пятницы, 7 апреля, до 6.00 субботы, 8 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 13 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что противолодочный самолет Y-8, многоцелевой истребитель Su-30 и два истребителя J-16 пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива.
По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем