https://ria.ru/20230408/tanki-1863909512.html

В бундестаге раскрыли неудобную для Шольца правду о помощи Украине

В бундестаге раскрыли неудобную для Шольца правду о помощи Украине - РИА Новости, 08.04.2023

В бундестаге раскрыли неудобную для Шольца правду о помощи Украине

Политика правительства Германии, идущего на поводу у США и оружейных концернов, привела к тому, что Берлин единолично передал Киеву танки, несмотря на заявления РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T02:08

2023-04-08T02:08

2023-04-08T02:08

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украина

сша

германия

олаф шольц

борис писториус

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Политика правительства Германии, идущего на поводу у США и оружейных концернов, привела к тому, что Берлин единолично передал Киеву танки, несмотря на заявления Вашингтона о совместных поставках, заявила депутат бундестага Севим Дагдален."Под давлением США федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена", - приводит слова депутата на Пасхальном марше в Потсдаме издание Jungle Welt.Таким образом, отметила Дагдален, канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение. Депутат также указала на правоту критиков Шольца, говоривших, что американцы "отсидятся", пока Берлин будет снабжать бронетехникой ВСУ.Минобороны Германии ранее сообщило о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. Позже министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку Украине дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором уже было объявлено ранее.В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1A2 Abrams на Украину. Позднее Вашингтон заявил, что направит Киеву три десятка Abrams более старой модификации M1A1, чтобы ускорить поставки.

https://ria.ru/20230323/abrams-1860182496.html

https://ria.ru/20230405/abrams-1863338475.html

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в мире, украина, сша, германия, олаф шольц, борис писториус, вооруженные силы украины, министерство обороны сша