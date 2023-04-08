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Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 08.04.2023 (обновлено: 08:40 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/t-80-1863912977.html
Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ
Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые на передовых позициях в зоне проведения специальной... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T05:03
2023-04-08T08:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
т-80
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции уничтожили командный пункт противника.Как рассказали в военном ведомстве, на одном из направлений в зоне спецоперации экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар для продвижения мотострелковых подразделений.На кадрах видно, как боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Такие быстрые и слаженные действия экипажа, как уточнили в российском военном ведомстве, позволяют устроить противнику "огненную карусель". Получив подтверждение уничтожения противника, экипаж убыл в район ожидания.Отмечается, что стрельба с закрытой огневой позиции позволяет использовать танки, снижая при этом риск для экипажа. Корректировка огня идет при помощи малогабаритных беспилотников. Еще один прием, который российские танкисты применяют в ходе спецоперации, – фланговая стрельба при движении боевой машины, также повышающая выживаемость техники на поле боя."Боевые задачи в составе экипажей танков выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах проведения СВО. Каждый из них знает, за что сражается, и желает скорейшей победы", - уточнили в Минобороны.Как рассказал командир танкового взвода с позывным "Мастак", его подчиненные работают хорошо и имеют множество государственных и ведомственных наград."Орденом Мужества я награжден за подбитые три танка, расчет ПТУР и несколько минометных расчетов. Взаимоотношения в коллективе очень хорошие. Много разных национальностей. Все разного возраста. Все нашли общий язык. Учатся, обучаются, каждый про себя что-то рассказывает. Они готовы для выполнения поставленных задач. С улыбкой идут в бой", - сказал "Мастак".Танкисты Западного военного округа, участвующие в специальной военной операции, оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.
https://ria.ru/20230405/tanki-1863060039.html
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РИА Новости
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353
60
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Боевая работа экипажей танков Т-80 Западного военного округа
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые на передовых позициях в зоне спецоперации уничтожили командный пункт противника.
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россия, безопасность, т-80
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Т-80
Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции уничтожили командный пункт противника.
Как рассказали в военном ведомстве, на одном из направлений в зоне спецоперации экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар для продвижения мотострелковых подразделений.
На кадрах видно, как боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Такие быстрые и слаженные действия экипажа, как уточнили в российском военном ведомстве, позволяют устроить противнику "огненную карусель". Получив подтверждение уничтожения противника, экипаж убыл в район ожидания.
Отмечается, что стрельба с закрытой огневой позиции позволяет использовать танки, снижая при этом риск для экипажа. Корректировка огня идет при помощи малогабаритных беспилотников. Еще один прием, который российские танкисты применяют в ходе спецоперации, – фланговая стрельба при движении боевой машины, также повышающая выживаемость техники на поле боя.
"Боевые задачи в составе экипажей танков выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах проведения СВО. Каждый из них знает, за что сражается, и желает скорейшей победы", - уточнили в Минобороны.
Как рассказал командир танкового взвода с позывным "Мастак", его подчиненные работают хорошо и имеют множество государственных и ведомственных наград.
"Орденом Мужества я награжден за подбитые три танка, расчет ПТУР и несколько минометных расчетов. Взаимоотношения в коллективе очень хорошие. Много разных национальностей. Все разного возраста. Все нашли общий язык. Учатся, обучаются, каждый про себя что-то рассказывает. Они готовы для выполнения поставленных задач. С улыбкой идут в бой", - сказал "Мастак".
Танкисты Западного военного округа, участвующие в специальной военной операции, оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.
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