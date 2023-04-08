https://ria.ru/20230408/supermarket-1863924677.html
Аналитики выяснили, где россияне делают чаще всего покупки в выходные
Аналитики выяснили, где россияне делают чаще всего покупки в выходные - РИА Новости, 08.04.2023
Аналитики выяснили, где россияне делают чаще всего покупки в выходные
Россияне в выходные активно покупают продукты в супермаркетах, там совершается 70% всех платежей по картам, при этом средний чек покупки за год снизился на... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:14
2023-04-08T09:14
2023-04-08T09:14
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне в выходные активно покупают продукты в супермаркетах, там совершается 70% всех платежей по картам, при этом средний чек покупки за год снизился на 6,7%, до 776 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Традиционно в число самых популярных трат по банковским картам в субботы и воскресенья входят "супермаркеты", "кафе и фастфуд", "магазины одежды и обуви", "магазины косметики", "парикмахерские и салоны красоты". Супермаркеты – абсолютные лидеры в этой пятерке по числу покупок выходного дня. Так, 70% всех платежей в I квартале 2023 года по картам банка в вышеупомянутых категориях трат совершаются именно здесь", - сказано в сообщении. Один поход в супермаркет в среднем по картам обходится в 776 рублей, это ниже, чем годом ранее, когда средний чек покупки здесь был 832 рубля. Снижение можно объяснить популярностью курьерской доставки продуктов и товаров, указывают эксперты. На траты в кафе в 2023 году приходится 24% платежей по картам, выяснили в банке. При этом за один визит туда в выходные россияне стали тратить больше. Так, средний чек здесь составил 974 рубля против 710 рублей годом ранее. Больше всего средняя цена покупки в субботу и воскресенье выросла за год в магазинах одежды и обуви, на которые приходится 4% платежей выходного дня. Средний чек в первом квартале текущего года вырос за год на 42%, до 7 585 рублей с 5 339 рублей. Как выяснили исследователи, на покупки косметики и походы в салоны красоты приходятся по 1-2%, соответственно. В первом квартале в магазинах парфюмерии и косметики средний чек по картам банка в выходные составил 3 086 рублей, годом ранее он был выше – 3 355 рублей. А средний чек за услуги парикмахерских и салонов красоты в выходные 2023 года составил 2 540 рублей, он также вырос – год назад был 2 433 рубля.
https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html
https://ria.ru/20230404/rubl-1862790254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
Аналитики выяснили, где россияне делают чаще всего покупки в выходные
"Русский стандарт": 70 процентов платежей по картам в выходные совершается в супермаркетах
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне в выходные активно покупают продукты в супермаркетах, там совершается 70% всех платежей по картам, при этом средний чек покупки за год снизился на 6,7%, до 776 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Традиционно в число самых популярных трат по банковским картам в субботы и воскресенья входят "супермаркеты", "кафе и фастфуд", "магазины одежды и обуви", "магазины косметики", "парикмахерские и салоны красоты". Супермаркеты – абсолютные лидеры в этой пятерке по числу покупок выходного дня. Так, 70% всех платежей в I квартале 2023 года по картам банка в вышеупомянутых категориях трат совершаются именно здесь", - сказано в сообщении.
Один поход в супермаркет в среднем по картам обходится в 776 рублей, это ниже, чем годом ранее, когда средний чек покупки здесь был 832 рубля. Снижение можно объяснить популярностью курьерской доставки продуктов и товаров, указывают эксперты.
На траты в кафе в 2023 году приходится 24% платежей по картам, выяснили в банке. При этом за один визит туда в выходные россияне стали тратить больше. Так, средний чек здесь составил 974 рубля против 710 рублей годом ранее.
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Больше всего средняя цена покупки в субботу и воскресенье выросла за год в магазинах одежды и обуви, на которые приходится 4% платежей выходного дня. Средний чек в первом квартале текущего года вырос за год на 42%, до 7 585 рублей с 5 339 рублей.
Как выяснили исследователи, на покупки косметики и походы в салоны красоты приходятся по 1-2%, соответственно. В первом квартале в магазинах парфюмерии и косметики средний чек по картам банка в выходные составил 3 086 рублей, годом ранее он был выше – 3 355 рублей. А средний чек за услуги парикмахерских и салонов красоты в выходные 2023 года составил 2 540 рублей, он также вырос – год назад был 2 433 рубля.
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