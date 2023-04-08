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В США не исключили отправки военных на Тайвань - РИА Новости, 08.04.2023
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17:05 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html
В США не исключили отправки военных на Тайвань
В США не исключили отправки военных на Тайвань - РИА Новости, 08.04.2023
В США не исключили отправки военных на Тайвань
США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая, заявил глава комитета по международным делам палаты... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T17:05
2023-04-08T17:05
в мире
тайвань
сша
китай
майкл маккол
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая, заявил глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол. "Если Китай вторгнется на Тайвань, эта опция будет на повестке, будет обсуждаться конгрессом и американским народом, готовы ли они к этому, стоит ли этого Тайвань", - сказал Маккол в интервью Fox News. По его словам, если американский народ поддержит использование сил США для защиты острова, конгресс последует за этой позицией. Маккол вместе с делегацией американских законодателей со среды находится на Тайване. Визит последовал за встречей в Калифорнии спикера палаты Кевина Маккарти и главы Тайваня Цай Инвэнь. На пресс-конференции после тех переговоров у Маккарти спросили о том, готовы ли США отправить свои силы на Тайвань в случае вторжения Китая, он заявил, что не хотел бы, чтобы когда-либо пришлось отвечать на этот вопрос. Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер.
https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html
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в мире, тайвань, сша, китай, майкл маккол
В мире, Тайвань, США, Китай, Майкл Маккол
В США не исключили отправки военных на Тайвань

Конгрессмен Маккол: США могут отправить военных на Тайвань, если Китай нарушит статус-кво

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая, заявил глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.
"Если Китай вторгнется на Тайвань, эта опция будет на повестке, будет обсуждаться конгрессом и американским народом, готовы ли они к этому, стоит ли этого Тайвань", - сказал Маккол в интервью Fox News.
По его словам, если американский народ поддержит использование сил США для защиты острова, конгресс последует за этой позицией.
Маккол вместе с делегацией американских законодателей со среды находится на Тайване. Визит последовал за встречей в Калифорнии спикера палаты Кевина Маккарти и главы Тайваня Цай Инвэнь. На пресс-конференции после тех переговоров у Маккарти спросили о том, готовы ли США отправить свои силы на Тайвань в случае вторжения Китая, он заявил, что не хотел бы, чтобы когда-либо пришлось отвечать на этот вопрос.
Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер.
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В миреТайваньСШАКитайМайкл Маккол
 
 
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