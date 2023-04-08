https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html

В США не исключили отправки военных на Тайвань

В США не исключили отправки военных на Тайвань - РИА Новости, 08.04.2023

В США не исключили отправки военных на Тайвань

США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая, заявил глава комитета по международным делам палаты... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T17:05

2023-04-08T17:05

2023-04-08T17:05

в мире

тайвань

сша

китай

майкл маккол

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая, заявил глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол. "Если Китай вторгнется на Тайвань, эта опция будет на повестке, будет обсуждаться конгрессом и американским народом, готовы ли они к этому, стоит ли этого Тайвань", - сказал Маккол в интервью Fox News. По его словам, если американский народ поддержит использование сил США для защиты острова, конгресс последует за этой позицией. Маккол вместе с делегацией американских законодателей со среды находится на Тайване. Визит последовал за встречей в Калифорнии спикера палаты Кевина Маккарти и главы Тайваня Цай Инвэнь. На пресс-конференции после тех переговоров у Маккарти спросили о том, готовы ли США отправить свои силы на Тайвань в случае вторжения Китая, он заявил, что не хотел бы, чтобы когда-либо пришлось отвечать на этот вопрос. Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер.

https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html

тайвань

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, сша, китай, майкл маккол