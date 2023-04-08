США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ
WSJ: США готовы к "креативным" решениям ради соглашения по Гершковичу и Уилану
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома.
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"США открыты для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу", — пишет издание со ссылкой на чиновника из Белого дома.
Собеседник газеты отметил, что предложения должны соответствовать законам.
"Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно", — добавил он.
Издание отмечает, что задержание Гершковича привлекло к себе пристальное внимание. По мнению СМИ, в таких условиях вряд ли будет легко заключить соглашение с участием трех или более стран.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
ФСБ 30 марта объявила, что Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что деятельность задержанного в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".