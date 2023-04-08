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США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2023
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14:40 08.04.2023 (обновлено: 14:58 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/ssha-1863965599.html
США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ
США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2023
США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ
США готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, пишет The Wall Street Journal... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:40
2023-04-08T14:58
в мире
россия
сша
москва
дмитрий песков
мария захарова
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома.Собеседник газеты отметил, что предложения должны соответствовать законам."Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно", — добавил он.Издание отмечает, что задержание Гершковича привлекло к себе пристальное внимание. По мнению СМИ, в таких условиях вряд ли будет легко заключить соглашение с участием трех или более стран.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.ФСБ 30 марта объявила, что Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что деятельность задержанного в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230405/uilan-1863299276.html
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в мире, россия, сша, москва, дмитрий песков, мария захарова, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз
В мире, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Пол Уилан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Европы, Евросоюз
США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ

WSJ: США готовы к "креативным" решениям ради соглашения по Гершковичу и Уилану

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома.
«

"США открыты для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу", — пишет издание со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Собеседник газеты отметил, что предложения должны соответствовать законам.
"Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно", — добавил он.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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5 апреля, 18:24
Издание отмечает, что задержание Гершковича привлекло к себе пристальное внимание. По мнению СМИ, в таких условиях вряд ли будет легко заключить соглашение с участием трех или более стран.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
ФСБ 30 марта объявила, что Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что деятельность задержанного в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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7 апреля, 19:22
 
В миреРоссияСШАМоскваДмитрий ПесковМария ЗахароваПол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет ЕвропыЕвросоюз
 
 
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