https://ria.ru/20230408/ssha-1863965599.html

США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ

США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2023

США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ

США готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, пишет The Wall Street Journal... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:40

2023-04-08T14:40

2023-04-08T14:58

в мире

россия

сша

москва

дмитрий песков

мария захарова

пол уилан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома.Собеседник газеты отметил, что предложения должны соответствовать законам."Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно", — добавил он.Издание отмечает, что задержание Гершковича привлекло к себе пристальное внимание. По мнению СМИ, в таких условиях вряд ли будет легко заключить соглашение с участием трех или более стран.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.ФСБ 30 марта объявила, что Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что деятельность задержанного в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230405/uilan-1863299276.html

https://ria.ru/20221228/uilan-1841963985.html

https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, москва, дмитрий песков, мария захарова, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз