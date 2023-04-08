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В КНДР назвали, для чего США используют гонку вооружений - РИА Новости, 08.04.2023
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05:00 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/ssha-1863912836.html
В КНДР назвали, для чего США используют гонку вооружений
В КНДР назвали, для чего США используют гонку вооружений - РИА Новости, 08.04.2023
В КНДР назвали, для чего США используют гонку вооружений
США используют гонку вооружений и развязывание конфликтов, пытаются начать новую холодную войну для сохранения своей гегемонии на фоне тенденции перехода к... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T05:00
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сша
китай
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. США используют гонку вооружений и развязывание конфликтов, пытаются начать новую холодную войну для сохранения своей гегемонии на фоне тенденции перехода к многополярности в мире, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ли Чон Су. По его словам, как в прошлом веке, так и сейчас "гонка вооружений в региональном или мировом масштабе всегда исходит из увеличения военных расходов США и их союзников". Он отметил, что США и Южная Корея с 13 по 23 марта развернули на Корейском полуострове совместные военные учения Freedom Shield, которые включали имитацию конфликта с КНДР, а с 20 марта по 3 апреля провели впервые за пять лет крупные десантные учения Ssangyong, в которых была задействована ударная группа атомного авианосца США "Нимиц", который прибыл к югу Южной Корее для участия в учениях. "Таким образом, США и их союзники, ужесточая военное давление на нас, создают на Корейском полуострове обстановку на грани чреватой взрывом ядерной войны", - заявил Ли Чон Су. Он отметил, что США также используют сотрудничество AUKUS для присутствия в АТР и поддержания своей гегемонии. Страны-участницы оправдывают необходимость нового объединения конфликтом на Украине и нарастающими угрозами Китая, Ирана, КНДР. Это "намекает", что подлодки стран AUKUS могут появляться там, где нужно США. По словам Ли Чон Су, в такой ситуации обстановка безопасности в АТР "ухудшается с каждым днем", и именно укрепление военных сил КНДР для сдерживания ядерной войны служит "основным залогом обеспечения мира, стабильности и паритета сил в регионе".
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сша, китай, южная корея, в мире
США, Китай, Южная Корея, В мире
В КНДР назвали, для чего США используют гонку вооружений

ЦТАК: США используют гонку вооружений и развязывание конфликтов для сохранения гегемонии

© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert DabbsАмериканские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. США используют гонку вооружений и развязывание конфликтов, пытаются начать новую холодную войну для сохранения своей гегемонии на фоне тенденции перехода к многополярности в мире, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ли Чон Су.
«
"Новые державы, включая Китай, Россию, ЮАР и Бразилию, стремительно развиваются, многополярность закрепляется как абсолютная мировая тенденция. В таких условиях США ищут путь для сохранения своей гегемонии в увеличении военных расходов и развязывании новой холодной войны", - заявил обозреватель ЦТАК по международным вопросам Ли Чон Су.
По его словам, как в прошлом веке, так и сейчас "гонка вооружений в региональном или мировом масштабе всегда исходит из увеличения военных расходов США и их союзников". Он отметил, что США и Южная Корея с 13 по 23 марта развернули на Корейском полуострове совместные военные учения Freedom Shield, которые включали имитацию конфликта с КНДР, а с 20 марта по 3 апреля провели впервые за пять лет крупные десантные учения Ssangyong, в которых была задействована ударная группа атомного авианосца США "Нимиц", который прибыл к югу Южной Корее для участия в учениях.
"Таким образом, США и их союзники, ужесточая военное давление на нас, создают на Корейском полуострове обстановку на грани чреватой взрывом ядерной войны", - заявил Ли Чон Су.
Он отметил, что США также используют сотрудничество AUKUS для присутствия в АТР и поддержания своей гегемонии. Страны-участницы оправдывают необходимость нового объединения конфликтом на Украине и нарастающими угрозами Китая, Ирана, КНДР. Это "намекает", что подлодки стран AUKUS могут появляться там, где нужно США. По словам Ли Чон Су, в такой ситуации обстановка безопасности в АТР "ухудшается с каждым днем", и именно укрепление военных сил КНДР для сдерживания ядерной войны служит "основным залогом обеспечения мира, стабильности и паритета сил в регионе".
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