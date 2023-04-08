https://ria.ru/20230408/ssha-1863910500.html

СМИ: США не стали пересматривать связи с Эр-Риядом, несмотря на обещание

СМИ: США не стали пересматривать связи с Эр-Риядом, несмотря на обещание - РИА Новости, 08.04.2023

СМИ: США не стали пересматривать связи с Эр-Риядом, несмотря на обещание

США не стали пересматривать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на обещание поступить так после прошлогоднего решения ОПЕК+ сократить добычу нефти,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T02:59

2023-04-08T02:59

2023-04-08T05:35

сша

саудовская аравия

вашингтон (штат)

джо байден

уильям бернс

опек

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США не стали пересматривать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на обещание поступить так после прошлогоднего решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, сообщает американская газета Politico. Как напоминает издание, после того, как в прошлом году ОПЕК+ сократила добычу нефти, администрация США "пообещала пересмотреть состояние американо-саудовских отношений". Президент США Джо Байден даже пригрозил "последствиями" для королевства, отметила газета. "Спустя много месяцев не было никаких последствий или сдвигов", - говорится в статье. Издание обратило внимание, что глава ЦРУ Уильям Бернс даже совершил неожиданный визит в Саудовскую Аравию на этой неделе, чтобы подтвердить тесные разведывательные связи между Вашингтоном и Эр-Риядом. В начале октября 2022 года страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.

https://ria.ru/20221025/ssha-1826782235.html

https://ria.ru/20221025/ssha-1826777188.html

сша

саудовская аравия

вашингтон (штат)

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сша, саудовская аравия, вашингтон (штат), джо байден, уильям бернс, опек, центральное разведывательное управление (цру), в мире