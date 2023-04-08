https://ria.ru/20230408/splav-1863996004.html

США не разгадали "рецепт" сплава двигателей РД-180, заявил Ковальчук

США не разгадали "рецепт" сплава двигателей РД-180, заявил Ковальчук - РИА Новости, 08.04.2023

США не разгадали "рецепт" сплава двигателей РД-180, заявил Ковальчук

В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены, сообщил президент НИЦ... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T19:06

2023-04-08T19:06

2023-04-08T23:19

наука

космос - риа наука

сша

михаил ковальчук

дмитрий рогозин

роскосмос

курчатовский институт

рд-180

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152707/34/1527073487_0:204:1850:1245_1920x0_80_0_0_3d8bd86873d20d10f384736fbe9e0eae.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены, сообщил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира". "До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, <…> мы их продаем много лет. Они его (двигатель. — Прим. ред.) разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут", — сказал он.По оценке Ковальчука, сложности с созданием сплавов для производства двигателей характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли, что ограничивает, в частности, количество стран, которые имеют возможность производить двигатели для истребителей. "Вы, сидя в самолете у крыла, никогда не задумываетесь, что рядом крутится турбина. Турбина состоит из множества металлических лопаток, <…> это такой маленький кусочек металла. Он, во-первых, испытывает дичайшие механические нагрузки, (поскольку) крутится с огромной скоростью, и крутится в раскаленном газе при температуре более двух тысяч градусов. Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему — потому что можно сделать сплав. Так вот мало кто может это сделать и сегодня", — рассказал он слушателям лекции.Ранее, в июне 2022 года, тогдашний гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus. Рогозин напомнил, что госкорпорация в ответ на американские санкции прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862105431.html

https://ria.ru/20230408/obrazovanie-1863989599.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, сша, михаил ковальчук, дмитрий рогозин, роскосмос, курчатовский институт, рд-180, рд-181, cygnus