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США не разгадали "рецепт" сплава двигателей РД-180, заявил Ковальчук - РИА Новости, 08.04.2023
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Наука
 
19:06 08.04.2023 (обновлено: 23:19 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/splav-1863996004.html
США не разгадали "рецепт" сплава двигателей РД-180, заявил Ковальчук
США не разгадали "рецепт" сплава двигателей РД-180, заявил Ковальчук - РИА Новости, 08.04.2023
США не разгадали "рецепт" сплава двигателей РД-180, заявил Ковальчук
В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены, сообщил президент НИЦ... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:06
2023-04-08T23:19
наука
космос - риа наука
сша
михаил ковальчук
дмитрий рогозин
роскосмос
курчатовский институт
рд-180
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены, сообщил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира". "До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, &lt;…&gt; мы их продаем много лет. Они его (двигатель. — Прим. ред.) разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут", — сказал он.По оценке Ковальчука, сложности с созданием сплавов для производства двигателей характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли, что ограничивает, в частности, количество стран, которые имеют возможность производить двигатели для истребителей. "Вы, сидя в самолете у крыла, никогда не задумываетесь, что рядом крутится турбина. Турбина состоит из множества металлических лопаток, &lt;…&gt; это такой маленький кусочек металла. Он, во-первых, испытывает дичайшие механические нагрузки, (поскольку) крутится с огромной скоростью, и крутится в раскаленном газе при температуре более двух тысяч градусов. Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему — потому что можно сделать сплав. Так вот мало кто может это сделать и сегодня", — рассказал он слушателям лекции.Ранее, в июне 2022 года, тогдашний гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus. Рогозин напомнил, что госкорпорация в ответ на американские санкции прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862105431.html
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космос - риа наука, сша, михаил ковальчук, дмитрий рогозин, роскосмос, курчатовский институт, рд-180, рд-181, cygnus
Наука, Космос - РИА Наука, США, Михаил Ковальчук, Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Курчатовский институт, РД-180, РД-181, Cygnus
США не разгадали "рецепт" сплава двигателей РД-180, заявил Ковальчук

Михаил Ковальчук: США не разгадали рецепт сплава, покупая российские двигатели РД-180

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРакетный двигатель РД-180
Ракетный двигатель РД-180 - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены, сообщил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира".
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"До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, <…> мы их продаем много лет. Они его (двигатель. — Прим. ред.) разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут", — сказал он.
По оценке Ковальчука, сложности с созданием сплавов для производства двигателей характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли, что ограничивает, в частности, количество стран, которые имеют возможность производить двигатели для истребителей.
"Вы, сидя в самолете у крыла, никогда не задумываетесь, что рядом крутится турбина. Турбина состоит из множества металлических лопаток, <…> это такой маленький кусочек металла. Он, во-первых, испытывает дичайшие механические нагрузки, (поскольку) крутится с огромной скоростью, и крутится в раскаленном газе при температуре более двух тысяч градусов. Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему — потому что можно сделать сплав. Так вот мало кто может это сделать и сегодня", — рассказал он слушателям лекции.
Ранее, в июне 2022 года, тогдашний гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus. Рогозин напомнил, что госкорпорация в ответ на американские санкции прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
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НаукаКосмос - РИА НаукаСШАМихаил КовальчукДмитрий РогозинРоскосмосКурчатовский институтРД-180РД-181Cygnus
 
 
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