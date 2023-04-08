Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации
Пермский край отправил новую партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяПрикамцы отправили землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование
ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Пермский край отправил еще 15 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства.
"Жители Пермского края отправили в пятнадцатитонной фуре землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование. Также будут доставлены лекарства, одежда и постельное белье в два фронтовых госпиталя", - говорится в сообщении.
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяПрикамцы отправили землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование
Прикамцы отправили землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование
Отмечается, что в воинские части мобилизованным и добровольцам из Пермского края 8 апреля направлены более пяти тонн консервов и других продуктов, одежда, запчасти для автомобилей, приборы ночного видения и рации, тепловизоры, печи, теплогенераторы, спальные мешки, средства личной гигиены, письма и подарки от школьников и тираж газеты "Звезда".
Груз сформирован из вещей, предоставленных жителями Кудымкара, Березников, Верещагинского, Александровского, Частинского и Пермского округов, а также общественными и коммерческими организациями и органами власти.