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Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации - РИА Новости, 08.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863969540.html
Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации
Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации - РИА Новости, 08.04.2023
Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации
Пермский край отправил еще 15 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба губернатора и регионального... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T15:26
2023-04-08T15:26
специальная военная операция на украине
общество
пермский край
кудымкар
александровское
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Пермский край отправил еще 15 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства. "Жители Пермского края отправили в пятнадцатитонной фуре землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование. Также будут доставлены лекарства, одежда и постельное белье в два фронтовых госпиталя", - говорится в сообщении. Отмечается, что в воинские части мобилизованным и добровольцам из Пермского края 8 апреля направлены более пяти тонн консервов и других продуктов, одежда, запчасти для автомобилей, приборы ночного видения и рации, тепловизоры, печи, теплогенераторы, спальные мешки, средства личной гигиены, письма и подарки от школьников и тираж газеты "Звезда". Груз сформирован из вещей, предоставленных жителями Кудымкара, Березников, Верещагинского, Александровского, Частинского и Пермского округов, а также общественными и коммерческими организациями и органами власти. Гуманитарные грузы для жителей ЛНР, ДНР, участников специальной военной операции отправляются из региона с марта 2022 года. С весны до конца прошлого года на фронт увезли более 700 тонн предметов первой необходимости, продуктов и других вещей.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863958880.html
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пермский край
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общество, пермский край, кудымкар, александровское
Специальная военная операция на Украине, Общество, Пермский край, Кудымкар, Александровское
Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации

Пермский край отправил новую партию гуманитарной помощи для участников спецоперации

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяПрикамцы отправили землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование
Прикамцы отправили землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Пермский край отправил еще 15 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства.
"Жители Пермского края отправили в пятнадцатитонной фуре землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование. Также будут доставлены лекарства, одежда и постельное белье в два фронтовых госпиталя", - говорится в сообщении.
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяПрикамцы отправили землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование
Прикамцы отправили землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Прикамцы отправили землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование
Отмечается, что в воинские части мобилизованным и добровольцам из Пермского края 8 апреля направлены более пяти тонн консервов и других продуктов, одежда, запчасти для автомобилей, приборы ночного видения и рации, тепловизоры, печи, теплогенераторы, спальные мешки, средства личной гигиены, письма и подарки от школьников и тираж газеты "Звезда".
Груз сформирован из вещей, предоставленных жителями Кудымкара, Березников, Верещагинского, Александровского, Частинского и Пермского округов, а также общественными и коммерческими организациями и органами власти.
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Гуманитарные грузы для жителей ЛНР, ДНР, участников специальной военной операции отправляются из региона с марта 2022 года. С весны до конца прошлого года на фронт увезли более 700 тонн предметов первой необходимости, продуктов и других вещей.
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