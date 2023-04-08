https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863969540.html

Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации

Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации - РИА Новости, 08.04.2023

Пермский край отправил гуманитарную помощь для участников спецоперации

Пермский край отправил еще 15 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба губернатора и регионального... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T15:26

2023-04-08T15:26

2023-04-08T15:26

специальная военная операция на украине

общество

пермский край

кудымкар

александровское

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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Пермский край отправил еще 15 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства. "Жители Пермского края отправили в пятнадцатитонной фуре землякам на территорию СВО гуманитарный груз и тактическое оборудование. Также будут доставлены лекарства, одежда и постельное белье в два фронтовых госпиталя", - говорится в сообщении. Отмечается, что в воинские части мобилизованным и добровольцам из Пермского края 8 апреля направлены более пяти тонн консервов и других продуктов, одежда, запчасти для автомобилей, приборы ночного видения и рации, тепловизоры, печи, теплогенераторы, спальные мешки, средства личной гигиены, письма и подарки от школьников и тираж газеты "Звезда". Груз сформирован из вещей, предоставленных жителями Кудымкара, Березников, Верещагинского, Александровского, Частинского и Пермского округов, а также общественными и коммерческими организациями и органами власти. Гуманитарные грузы для жителей ЛНР, ДНР, участников специальной военной операции отправляются из региона с марта 2022 года. С весны до конца прошлого года на фронт увезли более 700 тонн предметов первой необходимости, продуктов и других вещей.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863958880.html

https://ria.ru/20230405/gosfond-1863298834.html

пермский край

кудымкар

александровское

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, пермский край, кудымкар, александровское