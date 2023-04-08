Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863962601.html
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.04.2023
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, бронемашину и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:12
2023-04-08T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
угледар
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, бронемашину и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230408/pvo-1863962064.html
киев
россия
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_47e22fe635915708ab79461d0f763a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, россия, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВС России поразили на Южнодонецком и Запорожском направлениях 55 военных ВСУ и две гаубицы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, бронемашину и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
ЗРК Тор и ЗРК Бук-М1 ВС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияУгледарВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала