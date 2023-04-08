https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863962601.html

Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.04.2023

Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, бронемашину и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:12

2023-04-08T14:12

2023-04-08T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

россия

угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, бронемашину и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230408/pvo-1863962064.html

киев

россия

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, россия, угледар, вооруженные силы украины