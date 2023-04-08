https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863962601.html
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.04.2023
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, бронемашину и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:12
2023-04-08T14:12
2023-04-08T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
угледар
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, бронемашину и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230408/pvo-1863962064.html
киев
россия
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_47e22fe635915708ab79461d0f763a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, россия, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВС России поразили на Южнодонецком и Запорожском направлениях 55 военных ВСУ и две гаубицы