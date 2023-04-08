https://ria.ru/20230408/sochi-1863923245.html
В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта
В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта - РИА Новости, 08.04.2023
В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта
Сочинские правоохранители продолжают искать мужчину, который на этой неделе подрался в центре курорта с промоутерами в костюмах ангелов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T08:56
2023-04-08T08:56
2023-04-08T09:48
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/58/1562825830_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_0c5df850605e28726103d58ca0547ee6.jpg
СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Сочинские правоохранители продолжают искать мужчину, который на этой неделе подрался в центре курорта с промоутерами в костюмах ангелов, сообщили РИА Новости городском УВД. "Личность устанавливается, еще не поймали", — сказал собеседник агентства.Видео с дракой мужчины и промоутеров в костюмах ангелов на центральной улице Навагинской попало в соцсети днем в среду. После инцидента промоутеры написали в полицию заявление, правоохранители занялись проверкой, рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20191114/1560925486.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/58/1562825830_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_47cb478658406212254e15e6e40ec334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта
Полицейские в Сочи ищут мужчину, подравшегося с промоутерами в костюмах ангелов