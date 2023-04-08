https://ria.ru/20230408/sochi-1863923245.html

В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта

В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта - РИА Новости, 08.04.2023

В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта

Сочинские правоохранители продолжают искать мужчину, который на этой неделе подрался в центре курорта с промоутерами в костюмах ангелов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:56

2023-04-08T08:56

2023-04-08T09:48

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Сочинские правоохранители продолжают искать мужчину, который на этой неделе подрался в центре курорта с промоутерами в костюмах ангелов, сообщили РИА Новости городском УВД. "Личность устанавливается, еще не поймали", — сказал собеседник агентства.Видео с дракой мужчины и промоутеров в костюмах ангелов на центральной улице Навагинской попало в соцсети днем в среду. После инцидента промоутеры написали в полицию заявление, правоохранители занялись проверкой, рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20191114/1560925486.html

сочи

россия

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край