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В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта - РИА Новости, 08.04.2023
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08:56 08.04.2023 (обновлено: 09:48 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/sochi-1863923245.html
В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта
В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта - РИА Новости, 08.04.2023
В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта
Сочинские правоохранители продолжают искать мужчину, который на этой неделе подрался в центре курорта с промоутерами в костюмах ангелов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T08:56
2023-04-08T09:48
происшествия
сочи
россия
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СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Сочинские правоохранители продолжают искать мужчину, который на этой неделе подрался в центре курорта с промоутерами в костюмах ангелов, сообщили РИА Новости городском УВД. "Личность устанавливается, еще не поймали", — сказал собеседник агентства.Видео с дракой мужчины и промоутеров в костюмах ангелов на центральной улице Навагинской попало в соцсети днем в среду. После инцидента промоутеры написали в полицию заявление, правоохранители занялись проверкой, рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи мужчина подрался с "ангелами" в центре курорта

Полицейские в Сочи ищут мужчину, подравшегося с промоутерами в костюмах ангелов

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Сочинские правоохранители продолжают искать мужчину, который на этой неделе подрался в центре курорта с промоутерами в костюмах ангелов, сообщили РИА Новости городском УВД.
"Личность устанавливается, еще не поймали", — сказал собеседник агентства.
Видео с дракой мужчины и промоутеров в костюмах ангелов на центральной улице Навагинской попало в соцсети днем в среду. После инцидента промоутеры написали в полицию заявление, правоохранители занялись проверкой, рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский край
 
 
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