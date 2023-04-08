https://ria.ru/20230408/sobor-1864000632.html

В Каменце-Подольском накалилась обстановка вокруг собора УПЦ

В Каменце-Подольском накалилась обстановка вокруг собора УПЦ - РИА Новости, 08.04.2023

В Каменце-Подольском накалилась обстановка вокруг собора УПЦ

Обстановка вокруг кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины накаляется,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T19:56

2023-04-08T19:56

2023-04-08T19:58

религия

украина

каменец-подольский

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/93/1559709379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_255a2221b58a1e4500c92725314da4d8.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Обстановка вокруг кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины накаляется, возможен штурм, сообщили в союзе православных журналистов. Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собирались у стен кафедрального собора. Около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к УПЦ, "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. "Наш корреспондент сообщает, что ситуация возле собора накаляется. Есть информация, что рейдеры планируют штурмовать храм", - сообщил союз в своем телеграм-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230406/sobor-1863449000.html

https://ria.ru/20230405/radikaly-1863310168.html

украина

каменец-подольский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, каменец-подольский, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире