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В Каменце-Подольском накалилась обстановка вокруг собора УПЦ - РИА Новости, 08.04.2023
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Религия
 
19:56 08.04.2023 (обновлено: 19:58 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/sobor-1864000632.html
В Каменце-Подольском накалилась обстановка вокруг собора УПЦ
В Каменце-Подольском накалилась обстановка вокруг собора УПЦ - РИА Новости, 08.04.2023
В Каменце-Подольском накалилась обстановка вокруг собора УПЦ
Обстановка вокруг кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины накаляется,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:56
2023-04-08T19:58
религия
украина
каменец-подольский
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Обстановка вокруг кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины накаляется, возможен штурм, сообщили в союзе православных журналистов. Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собирались у стен кафедрального собора. Около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к УПЦ, "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. "Наш корреспондент сообщает, что ситуация возле собора накаляется. Есть информация, что рейдеры планируют штурмовать храм", - сообщил союз в своем телеграм-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230406/sobor-1863449000.html
https://ria.ru/20230405/radikaly-1863310168.html
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украина, каменец-подольский, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Каменец-Подольский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Каменце-Подольском накалилась обстановка вокруг собора УПЦ

Союз православных журналистов: в Каменце-Подольском накалилась обстановка у собора УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКупола собора
Купола собора - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Купола собора. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Обстановка вокруг кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины накаляется, возможен штурм, сообщили в союзе православных журналистов.
Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собирались у стен кафедрального собора. Около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к УПЦ, "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ.
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"Наш корреспондент сообщает, что ситуация возле собора накаляется. Есть информация, что рейдеры планируют штурмовать храм", - сообщил союз в своем телеграм-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаКаменец-ПодольскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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