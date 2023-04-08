УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области
УПЦ: рейдеры захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Хмельницкой области
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦПрихожане в Свято-Михайловском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области
Прихожане в Свято-Михайловском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области захвачен рейдерами, сообщили в субботу в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
"Шепетовка. Все. Кафедральный собор захвачен", - говорится в сообщении епархии в телеграм-канале. Как сообщает союз православных журналистов, собор захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".