Рейтинг@Mail.ru
УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:51 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/sobor-1863984312.html
УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области
УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области - РИА Новости, 08.04.2023
УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области
Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области захвачен рейдерами, сообщили в субботу РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T17:51
2023-04-08T17:51
религия
религия
в мире
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
хмельницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863983885_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_70fdfba9cf52cf802e6a6372e93fcfd2.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области захвачен рейдерами, сообщили в субботу в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. "Шепетовка. Все. Кафедральный собор захвачен", - говорится в сообщении епархии в телеграм-канале. Как сообщает союз православных журналистов, собор захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230408/khram-1863980863.html
украина
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863983885_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_6804755aba4902b0f6255cfe902f9b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, в мире, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, хмельницкая область
Религия, Религия, В мире, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Хмельницкая область
УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области

УПЦ: рейдеры захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Хмельницкой области

© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦПрихожане в Свято-Михайловском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области
Прихожане в Свято-Михайловском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ
Прихожане в Свято-Михайловском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области захвачен рейдерами, сообщили в субботу в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
"Шепетовка. Все. Кафедральный собор захвачен", - говорится в сообщении епархии в телеграм-канале. Как сообщает союз православных журналистов, собор захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Купола - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших
Вчера, 17:00
 
РелигияРелигияВ миреПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинаХмельницкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала