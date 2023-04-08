https://ria.ru/20230408/sobor-1863984312.html

УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области

УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области - РИА Новости, 08.04.2023

УПЦ заявила о захвате кафедрального собора в Хмельницкой области

Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области захвачен рейдерами, сообщили в субботу РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T17:51

2023-04-08T17:51

2023-04-08T17:51

религия

религия

в мире

православная церковь украины (пцу)

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хмельницкая область

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области захвачен рейдерами, сообщили в субботу в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. "Шепетовка. Все. Кафедральный собор захвачен", - говорится в сообщении епархии в телеграм-канале. Как сообщает союз православных журналистов, собор захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230408/khram-1863980863.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, в мире, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, хмельницкая область