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Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери
Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери - РИА Новости, 08.04.2023
Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T20:58
2023-04-08T20:58
2023-04-08T20:58
туркмения
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в мире
владимир путин
сердар бердымухамедов
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, сообщает в субботу Туркменское телевидение. Соболезнования президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову в связи с кончиной его бабушки и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой выразили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон. Государственное информационное агентство Туркмении в субботу сообщило, что "в священный месяц Рамадан, на 86-м году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой – матери национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова".
https://ria.ru/20221103/turkmeniya-1829037944.html
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туркмения, россия, в мире, владимир путин, сердар бердымухамедов , гурбангулы бердымухамедов
Туркмения, Россия, В мире, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Гурбангулы Бердымухамедов
Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери
Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении Бердымухамедову из-за смерти его матери