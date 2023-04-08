https://ria.ru/20230408/soboleznovaniya-1864005580.html

Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери

Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери - РИА Новости, 08.04.2023

Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T20:58

2023-04-08T20:58

2023-04-08T20:58

туркмения

россия

в мире

владимир путин

сердар бердымухамедов

гурбангулы бердымухамедов

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АШХАБАД, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, сообщает в субботу Туркменское телевидение. Соболезнования президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову в связи с кончиной его бабушки и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой выразили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон. Государственное информационное агентство Туркмении в субботу сообщило, что "в священный месяц Рамадан, на 86-м году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой – матери национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова".

https://ria.ru/20221103/turkmeniya-1829037944.html

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