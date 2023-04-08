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Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери - РИА Новости, 08.04.2023
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20:58 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/soboleznovaniya-1864005580.html
Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери
Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери - РИА Новости, 08.04.2023
Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T20:58
2023-04-08T20:58
туркмения
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в мире
владимир путин
сердар бердымухамедов
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, сообщает в субботу Туркменское телевидение. Соболезнования президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову в связи с кончиной его бабушки и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой выразили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон. Государственное информационное агентство Туркмении в субботу сообщило, что "в священный месяц Рамадан, на 86-м году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой – матери национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова".
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туркмения, россия, в мире, владимир путин, сердар бердымухамедов , гурбангулы бердымухамедов
Туркмения, Россия, В мире, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Гурбангулы Бердымухамедов
Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении из-за смерти его матери

Путин выразил соболезнования экс-главе Туркмении Бердымухамедову из-за смерти его матери

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, сообщает в субботу Туркменское телевидение.
«
"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной вашей матери. Желаю вам и членам вашей семьи душевного спокойствия и терпения в этот момент невосполнимой и тяжелой утраты", - говорится в послании Путина.
Соболезнования президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову в связи с кончиной его бабушки и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой выразили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.
Государственное информационное агентство Туркмении в субботу сообщило, что "в священный месяц Рамадан, на 86-м году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой – матери национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова".
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 3 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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ТуркменияРоссияВ миреВладимир ПутинСердар БердымухамедовГурбангулы Бердымухамедов
 
 
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