https://ria.ru/20230408/snaypery-1863913351.html

Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника

Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника - РИА Новости, 08.04.2023

Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника

Российские военнослужащие уничтожили разведгруппу противника на Южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T05:06

2023-04-08T05:06

2023-04-08T09:50

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили разведгруппу противника на Южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."На Южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток". Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов", — уточнил он.Расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" сбили беспилотные летательные аппараты "Фурия" и "Валькирия".Кроме этого, на Запорожском направлении при контрбатарейной борьбе с помощью автоматических звукометрических комплексов обнаружили гаубицу противника в районе Гуляйполя и минометный расчет в районе Новоданиловки. Цели уничтожили огнем артиллерии, отметил Гордеев.

https://ria.ru/20230324/kostyum-1860252982.html

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александр гордеев (полковник)