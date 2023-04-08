Рейтинг@Mail.ru
Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.04.2023 (обновлено: 09:50 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/snaypery-1863913351.html
Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника
Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника - РИА Новости, 08.04.2023
Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника
Российские военнослужащие уничтожили разведгруппу противника на Южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T05:06
2023-04-08T09:50
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852617623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43ac12bcea1956a6df25b132abb4d6cc.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили разведгруппу противника на Южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."На Южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток". Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов", — уточнил он.Расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" сбили беспилотные летательные аппараты "Фурия" и "Валькирия".Кроме этого, на Запорожском направлении при контрбатарейной борьбе с помощью автоматических звукометрических комплексов обнаружили гаубицу противника в районе Гуляйполя и минометный расчет в районе Новоданиловки. Цели уничтожили огнем артиллерии, отметил Гордеев.
https://ria.ru/20230324/kostyum-1860252982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852617623_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_3c4173277186b601e4e8326a11c709d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник)
Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника

Российские снайперы уничтожили на Южнодонецком направлении разведгруппу противника

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийский снайпер
Российский снайпер - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Российский снайпер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили разведгруппу противника на Южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"На Южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток". Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов", — уточнил он.
Расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" сбили беспилотные летательные аппараты "Фурия" и "Валькирия".
Кроме этого, на Запорожском направлении при контрбатарейной борьбе с помощью автоматических звукометрических комплексов обнаружили гаубицу противника в районе Гуляйполя и минометный расчет в районе Новоданиловки. Цели уничтожили огнем артиллерии, отметил Гордеев.
Снайперская винтовка на одном из полигонов ДНР - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В якутской компании рассказали о невидимом для тепловизора костюме снайпера
24 марта, 05:28
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала