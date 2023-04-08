ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами
ВС России уничтожили три склада с боеприпасами в ДНР, Херсонской и Запорожской областях
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные поразили три украинских склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.
"Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области", — говорится в сводке.
Купянское направление
Группировка войск "Запад" нанесла удары по украинским подразделениям возле Григоровки, Синьковки и Песчаного в Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
- более 30 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубица Д-20.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила скопления солдат ВСУ в районах Невского в ЛНР и Ямполовки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубица Д-20.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.
Потери противника составили:
- до 370 украинских военнослужащих и наемников;
- три боевые машины пехоты;
- шесть боевых бронированных машин;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Угледара и Камышевахи в ДНР, а также Юрковки и Щербаков в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 55 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- гаубицы Д-20 и Д-30.
Херсонское направление
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Акация".
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.