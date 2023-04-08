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ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами

ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами - РИА Новости, 08.04.2023

ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами

Российские военные поразили три украинских склада боеприпасов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:54

2023-04-08T13:54

2023-04-08T16:13

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные поразили три украинских склада боеприпасов, сообщили в Минобороны."Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области", — говорится в сводке.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" нанесла удары по украинским подразделениям возле Григоровки, Синьковки и Песчаного в Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила скопления солдат ВСУ в районах Невского в ЛНР и Ямполовки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Угледара и Камышевахи в ДНР, а также Юрковки и Щербаков в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

https://ria.ru/20230408/t-80-1863912977.html

https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863850938.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

украина

константиновка

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Минобороны РФ об уничтожении складов националистов Уничтоженные склады националистов и потери боевиков на нескольких направлениях за сутки - главное из брифинга МО РФ. 2023-04-08T13:54 true PT3M17S

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