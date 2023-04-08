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ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 08.04.2023 (обновлено: 16:13 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/sklady-1863960300.html
ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами
ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами - РИА Новости, 08.04.2023
ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами
Российские военные поразили три украинских склада боеприпасов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:54
2023-04-08T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные поразили три украинских склада боеприпасов, сообщили в Минобороны."Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области", — говорится в сводке.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" нанесла удары по украинским подразделениям возле Григоровки, Синьковки и Песчаного в Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила скопления солдат ВСУ в районах Невского в ЛНР и Ямполовки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Угледара и Камышевахи в ДНР, а также Юрковки и Щербаков в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
https://ria.ru/20230408/t-80-1863912977.html
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донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
украина
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Минобороны РФ об уничтожении складов националистов
Уничтоженные склады националистов и потери боевиков на нескольких направлениях за сутки - главное из брифинга МО РФ.
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, константиновка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Константиновка
ВС России за сутки уничтожили три склада с украинскими боеприпасами

ВС России уничтожили три склада с боеприпасами в ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные поразили три украинских склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.
"Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области", — говорится в сводке.

Купянское направление

Группировка войск "Запад" нанесла удары по украинским подразделениям возле Григоровки, Синьковки и Песчаного в Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
  • более 30 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-20.
Боевая работа экипажей танков Т-80 Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ
Вчера, 05:03

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила скопления солдат ВСУ в районах Невского в ЛНР и Ямполовки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица Д-20.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Российские силы продвигаются из центра Артемовска к западу
7 апреля, 18:06

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.
Потери противника составили:
  • до 370 украинских военнослужащих и наемников;
  • три боевые машины пехоты;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
НАТО увязла на Украине по горло
4 апреля, 08:00

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Угледара и Камышевахи в ДНР, а также Юрковки и Щербаков в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • гаубицы Д-20 и Д-30.

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаКонстантиновка
 
 
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