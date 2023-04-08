https://ria.ru/20230408/shampun-1863959198.html

В Москве начали промывку улиц и дорог шампунем

В Москве начали промывку улиц и дорог шампунем - РИА Новости, 08.04.2023

В Москве начали промывку улиц и дорог шампунем

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к первой после зимы мойке Москвы специальным шампунем, рассказал журналистам заместитель руководителя службы... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:38

2023-04-08T13:38

2023-04-08T13:38

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москва

андрей соколов

автомобильные дороги

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 апр – РИА Недвижимость. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к первой после зимы мойке Москвы специальным шампунем, рассказал журналистам заместитель руководителя службы Андрей Соколов. "Сегодня мы приступаем к мойке специальным шампунем проезжей части дорог, тротуаров, парковок, дворов. Полностью моем город. Затем промываем всё чистой водой", - рассказал он. По его словам, использование специального шампуня предназначено для того, чтобы очистить поверхности от химических и бензиновых загрязнений, которые невозможно смыть водой. "Шампунь полностью безопасный. Не содержит кислот и щелочей", - заключил Соколов.

https://ria.ru/20230408/festival-1863900583.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, андрей соколов, автомобильные дороги, городское хозяйство москвы