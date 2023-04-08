https://ria.ru/20230408/shampun-1863959198.html
В Москве начали промывку улиц и дорог шампунем
В Москве начали промывку улиц и дорог шампунем - РИА Новости, 08.04.2023
В Москве начали промывку улиц и дорог шампунем
Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к первой после зимы мойке Москвы специальным шампунем, рассказал журналистам заместитель руководителя службы... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:38
2023-04-08T13:38
2023-04-08T13:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
андрей соколов
автомобильные дороги
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 апр – РИА Недвижимость. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к первой после зимы мойке Москвы специальным шампунем, рассказал журналистам заместитель руководителя службы Андрей Соколов. "Сегодня мы приступаем к мойке специальным шампунем проезжей части дорог, тротуаров, парковок, дворов. Полностью моем город. Затем промываем всё чистой водой", - рассказал он. По его словам, использование специального шампуня предназначено для того, чтобы очистить поверхности от химических и бензиновых загрязнений, которые невозможно смыть водой. "Шампунь полностью безопасный. Не содержит кислот и щелочей", - заключил Соколов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей соколов, автомобильные дороги, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Андрей Соколов, Автомобильные дороги, Городское хозяйство Москвы
В Москве начали промывку улиц и дорог шампунем
В Москве начали промывку улиц и дорог специальным шампунем
МОСКВА, 8 апр – РИА Недвижимость. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к первой после зимы мойке Москвы специальным шампунем, рассказал журналистам заместитель руководителя службы Андрей Соколов.
"Сегодня мы приступаем к мойке специальным шампунем проезжей части дорог, тротуаров, парковок, дворов. Полностью моем город. Затем промываем всё чистой водой", - рассказал он.
По его словам, использование специального шампуня предназначено для того, чтобы очистить поверхности от химических и бензиновых загрязнений, которые невозможно смыть водой.
"Шампунь полностью безопасный. Не содержит кислот и щелочей", - заключил Соколов.
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