В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики
В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики за заявление о санкциях
© iStock.com / Srdjanns74Белград, Сербия
© iStock.com / Srdjanns74
Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Входящее в правящую коалицию Сербии "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало премьера Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению санкций против России.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство страны определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит "высокую цену" за отказ от поддержки ограничительных мер Запада.
В субботу на встрече с представителями МВФ Баста, по данным местных СМИ, заявил, что поддерживает президента Александра Вучича, но "не понимает, почему тот не вводит санкции в отношении РФ".
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"Движение социалистов напоминает общественности Сербии о призыве к отставке Раде Басты из правительства. Он проявил себя ранее как невоспитанный русофоб, а теперь перед делегацией МВФ показал, что ещё и дисциплинирован и настроен против государства... Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую возглавляет", - заявило движение Вулина.
Президент Сербии ранее заявлял, что не запускает "пробные шары" заявлениями о санкциях в отношении России, в том числе посредством других госчиновников.
По его словам ему смешно, когда говорят, что глава минэкономики "человек Вучича", так как он никогда с ним отдельно не общался и видел только в составе правительства. Баста возглавил министерство экономики Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии (СПС) первого вице-премьера и главы правительства и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии".