https://ria.ru/20230408/serbiya-1863979929.html

В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики

В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики - РИА Новости, 08.04.2023

В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики

Входящее в правящую коалицию Сербии "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало премьера Ану Брнабич... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:44

2023-04-08T16:44

2023-04-08T16:44

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белград (город)

александр вулин

ана брнабич

мвф

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БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Входящее в правящую коалицию Сербии "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало премьера Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению санкций против России. Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство страны определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит "высокую цену" за отказ от поддержки ограничительных мер Запада. В субботу на встрече с представителями МВФ Баста, по данным местных СМИ, заявил, что поддерживает президента Александра Вучича, но "не понимает, почему тот не вводит санкции в отношении РФ". Президент Сербии ранее заявлял, что не запускает "пробные шары" заявлениями о санкциях в отношении России, в том числе посредством других госчиновников. По его словам ему смешно, когда говорят, что глава минэкономики "человек Вучича", так как он никогда с ним отдельно не общался и видел только в составе правительства. Баста возглавил министерство экономики Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии (СПС) первого вице-премьера и главы правительства и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии".

https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html

https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857663946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, россия, белград (город), александр вулин, ана брнабич, мвф