Рейтинг@Mail.ru
В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/serbiya-1863979929.html
В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики
В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики - РИА Новости, 08.04.2023
В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики
Входящее в правящую коалицию Сербии "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало премьера Ану Брнабич... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:44
2023-04-08T16:44
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вулин
ана брнабич
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855756607_0:321:3068:2048_1920x0_80_0_0_97f3dbfb79b6a69cb9f603a0ccd7d7dd.jpg
БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Входящее в правящую коалицию Сербии "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало премьера Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению санкций против России. Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство страны определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит "высокую цену" за отказ от поддержки ограничительных мер Запада. В субботу на встрече с представителями МВФ Баста, по данным местных СМИ, заявил, что поддерживает президента Александра Вучича, но "не понимает, почему тот не вводит санкции в отношении РФ". Президент Сербии ранее заявлял, что не запускает "пробные шары" заявлениями о санкциях в отношении России, в том числе посредством других госчиновников. По его словам ему смешно, когда говорят, что глава минэкономики "человек Вучича", так как он никогда с ним отдельно не общался и видел только в составе правительства. Баста возглавил министерство экономики Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии (СПС) первого вице-премьера и главы правительства и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии".
https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html
https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857663946.html
сербия
россия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855756607_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_88ea6a128629da142fa4713d9fb47fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, белград (город), александр вулин, ана брнабич, мвф
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вулин, Ана Брнабич, МВФ
В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики

В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики за заявление о санкциях

© iStock.com / Srdjanns74Белград, Сербия
Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© iStock.com / Srdjanns74
Белград, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Входящее в правящую коалицию Сербии "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало премьера Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению санкций против России.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство страны определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит "высокую цену" за отказ от поддержки ограничительных мер Запада.
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России
27 марта, 02:41
В субботу на встрече с представителями МВФ Баста, по данным местных СМИ, заявил, что поддерживает президента Александра Вучича, но "не понимает, почему тот не вводит санкции в отношении РФ".
«
"Движение социалистов напоминает общественности Сербии о призыве к отставке Раде Басты из правительства. Он проявил себя ранее как невоспитанный русофоб, а теперь перед делегацией МВФ показал, что ещё и дисциплинирован и настроен против государства... Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую возглавляет", - заявило движение Вулина.
Президент Сербии ранее заявлял, что не запускает "пробные шары" заявлениями о санкциях в отношении России, в том числе посредством других госчиновников.
По его словам ему смешно, когда говорят, что глава минэкономики "человек Вучича", так как он никогда с ним отдельно не общался и видел только в составе правительства. Баста возглавил министерство экономики Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии (СПС) первого вице-премьера и главы правительства и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии".
Министр экономики Сербии Раде Баста - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Министр экономики Сербии выступил за санкции против России
13 марта, 22:50
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Александр ВулинАна БрнабичМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала