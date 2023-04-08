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Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России - РИА Новости, 08.04.2023
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18:49 08.04.2023 (обновлено: 18:51 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html
Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России
Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России - РИА Новости, 08.04.2023
Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России
Входящие в правящую коалицию Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200" в субботу утвердили РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:49
2023-04-08T18:51
в мире
украина
россия
кая каллас
нато
евросоюз
эстония
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Входящие в правящую коалицию Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200" в субботу утвердили коалиционный договор, в котором говорится об ужесточении санкций против России, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. "Эстония будет выступать за ужесточение санкций против России в Европейском союзе и поддерживать Украину в экономическом, политическом и военном плане, выступая за ее принятие в НАТО, а также поддерживая скорейшее начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС", - приводит ERR фрагмент документа. В коалиционном договоре также отмечается, что в сфере внешней политики Эстония будет поддерживать дальнейшее расширение Европейского союза и НАТО, а также развивать всестороннее сотрудничество с США как со стратегическим партнером. Кроме того, Эстония обещает активно содействовать восстановлению Украины и добиваться того, чтобы конфискованные российские активы могли быть использованы для восстановления Украины. Реформистская партия под руководством премьера Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция будет иметь 60 мест в новом парламенте. В состав нового правительства войдут 13 министров. Премьером вновь станет лидер реформистов Каллас. Министерские посты будут распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" по три министерских портфеля. Все партии правящей коалиции имеют схожие позиции в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Они поддерживают присутствие войск НАТО на территории республики и в Балтийском регионе, осуждают действия России на Украине, выступают за продолжение антироссийских санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, а не по РФ.
https://ria.ru/20230331/pakt-1862241912.html
https://ria.ru/20230403/sanktsii-1862631214.html
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в мире, украина, россия, кая каллас, нато, евросоюз, эстония, санкции в отношении россии, экономика
В мире, Украина, Россия, Кая Каллас, НАТО, Евросоюз, Эстония, Санкции в отношении России, Экономика
Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России

Новое правительство Эстонии будет выступать за ужесточение антироссийских санкций в ЕС

CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792Дом правительства Эстонии
Дом правительства Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792
Дом правительства Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Входящие в правящую коалицию Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200" в субботу утвердили коалиционный договор, в котором говорится об ужесточении санкций против России, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
"Эстония будет выступать за ужесточение санкций против России в Европейском союзе и поддерживать Украину в экономическом, политическом и военном плане, выступая за ее принятие в НАТО, а также поддерживая скорейшее начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС", - приводит ERR фрагмент документа.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Глава МИД Эстонии предложил отменить основополагающий акт Россия — НАТО
31 марта, 17:41
В коалиционном договоре также отмечается, что в сфере внешней политики Эстония будет поддерживать дальнейшее расширение Европейского союза и НАТО, а также развивать всестороннее сотрудничество с США как со стратегическим партнером. Кроме того, Эстония обещает активно содействовать восстановлению Украины и добиваться того, чтобы конфискованные российские активы могли быть использованы для восстановления Украины.
Реформистская партия под руководством премьера Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция будет иметь 60 мест в новом парламенте.
В состав нового правительства войдут 13 министров. Премьером вновь станет лидер реформистов Каллас. Министерские посты будут распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" по три министерских портфеля.
Все партии правящей коалиции имеют схожие позиции в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Они поддерживают присутствие войск НАТО на территории республики и в Балтийском регионе, осуждают действия России на Украине, выступают за продолжение антироссийских санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, а не по РФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал западные санкции абсурдными
3 апреля, 13:17
 
В миреУкраинаРоссияКая КалласНАТОЕвросоюзЭстонияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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