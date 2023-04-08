https://ria.ru/20230408/samolety-1863989943.html
Минобороны Тайваня зафиксировало приближение 71 самолета ВС КНР к острову
Минобороны Тайваня зафиксировало приближение 71 самолета ВС КНР к острову - РИА Новости, 08.04.2023
Минобороны Тайваня зафиксировало приближение 71 самолета ВС КНР к острову
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, следует из сообщения оборонного ведомства в РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:34
2023-04-08T18:34
2023-04-08T19:21
в мире
тайвань
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народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, следует из сообщения оборонного ведомства в Twitter. Отмечается, что 45 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.Восточная зона боевого командования НОАК, в свою очередь, сообщила, что в первый день учений Вооруженные силы Китая отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, по боевому патрулированию вокруг острова, а также по его полному окружению и сдерживанию. Пекин задействовал эсминцы и фрегаты, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения, артиллерийские бригады и ракетные войска.Ранее сегодня официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы страны в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова. Комплекс мероприятий продлится с 8 по 10 апреля. По словам Ши И, учения станут предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американского политика. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230408/tayvan-1863986514.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Тайваня зафиксировало приближение 71 самолета ВС КНР к острову
В Минобороны Тайваня зафиксировали приближение 71 самолета ВС Китая к острову
ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости.
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, следует из сообщения
оборонного ведомства в Twitter.
«
"К 16:00 (11:00 мск) 8 апреля были обнаружены 71 самолет и девять кораблей НОАК", — говорится в публикации.
Отмечается, что 45 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.
Восточная зона боевого командования НОАК, в свою очередь, сообщила, что в первый день учений Вооруженные силы Китая отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, по боевому патрулированию вокруг острова, а также по его полному окружению и сдерживанию. Пекин задействовал эсминцы и фрегаты, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения, артиллерийские бригады и ракетные войска.
ВС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали маневры по окружению острова
Ранее сегодня официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы страны в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова. Комплекс мероприятий продлится с 8 по 10 апреля. По словам Ши И, учения станут предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американского политика. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня