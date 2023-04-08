https://ria.ru/20230408/rvio-1863903847.html

В РВИО рассказали о "кузнице лидеров" СССР

В РВИО рассказали о "кузнице лидеров" СССР - РИА Новости, 08.04.2023

В РВИО рассказали о "кузнице лидеров" СССР

Институт военных комиссаров, идея которого изначально была позаимствована у якобинцев, помог большевикам создать принципиально новую армию и победить в... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T00:29

2023-04-08T00:29

2023-04-08T06:26

ссср

россия

москва

петр i

российское военно-историческое общество (рвио)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783528181_454:91:2919:1477_1920x0_80_0_0_2c9414b3d3e3337d2bc6d80c3400fa7b.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Институт военных комиссаров, идея которого изначально была позаимствована у якобинцев, помог большевикам создать принципиально новую армию и победить в Гражданской войне, а в годы Великой Отечественной стал "кузницей" советских лидеров, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 105 лет назад, 8 апреля 1918 года декретом Совнаркома был введен институт военных комиссаров при Реввоенсовете. Их "прототипом" были комиссары времен Великой французской революции, которые следили за бывшими офицерами королевской армии, чтобы те не предали власть якобинцев и сохраняли ей лояльность.Со схожей проблемой столкнулись и большевики в годы Гражданской войны — 75% командного состава Красной Армии комплектовалось бывшими царскими генералами и офицерами, так называемыми "военспецами", чье отношение к новой власти в силу сословного происхождения было неоднозначным. Позже данный институт неоднократно упразднялся и переучреждался вновь, в последний раз — во время Великой Отечественной войны."В годы Великой Отечественной войны комиссары, политруки и замполиты, как и все остальные военнослужащие, проявляли чудеса героизма. Примечательно также, что институт военных комиссаров и политруков стал "кузницей лидеров" СССР. Так, будущий первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев во время войны отвечал за политико-моральное состояние Юго-Западного фронта. Его преемник, Леонид Ильич Брежнев, был начальником политотдела 18-й армии, которая героически сражалась на Малой Земле", - сказал Мягков.Историк пояснил, что институт военных комиссаров вернули в 1941 году, поскольку тогда Красная Армия отступала, неся очень тяжелые потери. Для того, чтобы укрепить боевой дух и "ободрить" личный состав вплоть до командиров, которые могли оказаться морально неустойчивыми, военным комиссарам пришлось "вернуться" до октября 1942 года, когда Вооруженные силы прошли самые тяжелые испытания войны и достаточно "закалились". Мягков подчеркнул, что военные комиссары и политработники наряду со всеми остальными советскими военнослужащими участвовали в боях, проявляя героизм и отдавая свои жизни. По итогам Великой Отечественной более 300 комиссаров и политруков получили звание Героя Советского Союза, некоторые — посмертно."Среди них — политрук Василий Клочков, который 16 ноября 1941 года руководил героями-панфиловцами, остановившими лавину немецких танков, наступавших на Москву. Именно он считается автором легендарной фразы "Отступать некуда – позади Москва". Другой пример – полковой комиссар Ефим Фомин, который был одним из руководителей обороны Брестской крепости", - рассказал научный директор РВИО.ИстокиГоворя о зарождении данного института, собеседник агентства уточнил, что первые "комиссары" (буквально "уполномоченные") появились в российской армии не в годы гражданской войны, а гораздо раньше – еще при Петре I. В те времена комиссарами называли тех, кого российский царь, прорубивший "окно в Европу", назначал в различные провинции собирать провиант и налоги, а также набирать рекрутов на Северную войну со Швецией (1700-1721).Что касается первых комиссаров большевистской России, по словам Мягкова, они должны были не только следить за потенциально "неблагонадежными" военачальниками-выходцами из дворянства, но и поддерживать высокий уровень дисциплины и моральный дух войск.Переживала эта служба и "темные времена". Так, институт военных комиссаров на короткое время был возрожден в пик репрессий – в 1937 году. "Тогда это мотивировали тяжелой обстановкой и необходимостью искоренить всех действовавших в СССР шпионов, диверсантов и так далее. Решение было спорным, и к концу 1930-х его снова отменили", - рассказал Мягков."Наследники" комиссаров на спецоперацииКак отметил историк, сегодня наследником института военных комиссаров является восстановленное несколько лет назад Главное военно-политическое управление Вооруженных сил, которое по аналогии с советскими временами специалисты в разговорах называют ГЛАВПУР (главное политическое управление)."Как 105 лет назад, так и сейчас солдат должен четко понимать, что он служит своей стране, осознавать свой воинский долг, соблюдать дисциплину. Сегодня благодаря "наследникам" военных комиссаров и политруков наши бойцы в зоне СВО понимают, за что и против кого они воюют, осознают, что там они стоят на защите интересов страны", - подчеркнул Мягков.При этом собеседник агентства выразил сомнение в целесообразности придания нынешним политработникам в армии функций надзора за руководящим составом и идеологической "фильтрации", которые были у их "предков" во времена Гражданской войны."Ситуация сегодня иная. Да, в наши Вооруженные силы интегрируются граждане с новых территорий, некоторые из которых в прошлом занимали должности в структурах Украины, но речь идет не о таком большом количестве военных, как в начале ХХ века. Все-таки тогда мы строили новую огромную страну, а во-вторых, за последние девять лет ополченцы ЛДНР многократно подтвердили свою лояльность. Им как никому другому ясно, что они защищают свой родной край от украинских националистов", - пояснил он.По мнению научного директора РВИО, для выявления среди новых российских силовиков украинской агентуры сегодня достаточно существующих органов контрразведки и ФСБ.

https://ria.ru/20230308/rvio-1856515330.html

https://ria.ru/20230305/cherchill-1855928620.html

https://ria.ru/20230227/rvio-1854471050.html

https://ria.ru/20230306/interventsiya-1856032773.html

ссср

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, россия, москва, петр i, российское военно-историческое общество (рвио)