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Экс-разведчик США призвал иностранных наемников покинуть Украину - РИА Новости, 08.04.2023
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02:03 08.04.2023 (обновлено: 02:24 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/ritter-1863908798.html
Экс-разведчик США призвал иностранных наемников покинуть Украину
Экс-разведчик США призвал иностранных наемников покинуть Украину - РИА Новости, 08.04.2023
Экс-разведчик США призвал иностранных наемников покинуть Украину
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер призвал иностранных наемников покинуть Украину, так как им грозит гибель, по его мнению, Киев потерпит... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T02:03
2023-04-08T02:24
украина
россия
сша
скотт риттер
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НЬЮ-ЙОРК, 8 апр - РИА Новости. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер призвал иностранных наемников покинуть Украину, так как им грозит гибель, по его мнению, Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени. "За что бы вы ни воевали, как вы считаете, - это иллюзия. Этот вопрос закрыт. Я призываю всех иностранцев покинуть Украину, потому что Украина проиграет эту войну, и если вы на переднем крае, у вас высокий шанс быть убитым или раненым", - добавил он. Риттер выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в конце лета - начале осени. "Этот конфликт даже может завершиться ранее, учитывая уровень смертности среди украинских военных. Так что их способность выстоять в этом конфликте под вопросом", - отметил он. По его словам, по некоторым данным, западные партнеры сказали Украине "притормозить с расходованием 155-миллиметровых снарядов". "(У Украины) будет кризис с боеприпасами", - считает бывший разведчик. Комментируя недавние публикации в американских СМИ об утечке данных о подготовке Штатами и НАТО наступления против РФ, Риттер заявил, что "следил за вооружениями, которое НАТО, по заявлениям альянса, собиралось поставить Украине". "И когда я сравниваю эти данные, эти "утекшие" документы со своей информацией, которую собрал по открытым источникам, они полностью совпадают", - отметил он. "Я составил список бронетехники, которую планировалось поставлять. И я вижу примерно ту же структуру бригады, о которой говорится в этом документе. Это ощущение основано на здравом смысле, на том, сколько требуется для обучения определенных подразделений. Так что ничто не удивило меня в этом документе. Думаю, это звучит весьма приближенно к реальности", - указал Риттер. Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
https://ria.ru/20230325/naemniki-1860593044.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230402/naemnik-1862472562.html
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украина, россия, сша, скотт риттер, нато, министерство обороны сша, в мире
Украина, Россия, США, Скотт Риттер, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Экс-разведчик США призвал иностранных наемников покинуть Украину

Экс-разведчик США Риттер призвал иностранных наемников покинуть Украину

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ
Польский инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 апр - РИА Новости. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер призвал иностранных наемников покинуть Украину, так как им грозит гибель, по его мнению, Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени.
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"Украина проиграла конфликт. Украина не выиграет в этом конфликте. Украина не может победить в этом конфликте. И если вы иностранец, воюющий за Украину, поймите, что вы оказываетесь в положении, когда вам придется пожертвовать жизнью", - сказал Риттер РИА Новости.
"За что бы вы ни воевали, как вы считаете, - это иллюзия. Этот вопрос закрыт. Я призываю всех иностранцев покинуть Украину, потому что Украина проиграет эту войну, и если вы на переднем крае, у вас высокий шанс быть убитым или раненым", - добавил он.
Риттер выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в конце лета - начале осени.
"Этот конфликт даже может завершиться ранее, учитывая уровень смертности среди украинских военных. Так что их способность выстоять в этом конфликте под вопросом", - отметил он.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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25 марта, 14:17
По его словам, по некоторым данным, западные партнеры сказали Украине "притормозить с расходованием 155-миллиметровых снарядов".
"(У Украины) будет кризис с боеприпасами", - считает бывший разведчик.
Комментируя недавние публикации в американских СМИ об утечке данных о подготовке Штатами и НАТО наступления против РФ, Риттер заявил, что "следил за вооружениями, которое НАТО, по заявлениям альянса, собиралось поставить Украине". "И когда я сравниваю эти данные, эти "утекшие" документы со своей информацией, которую собрал по открытым источникам, они полностью совпадают", - отметил он.
"Я составил список бронетехники, которую планировалось поставлять. И я вижу примерно ту же структуру бригады, о которой говорится в этом документе. Это ощущение основано на здравом смысле, на том, сколько требуется для обучения определенных подразделений. Так что ничто не удивило меня в этом документе. Думаю, это звучит весьма приближенно к реальности", - указал Риттер.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
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2 апреля, 14:46
 
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