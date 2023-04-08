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Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе
Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе - РИА Новости, 08.04.2023
Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе
Прокуратура Московской области после появления публикации в интернете проверит данные о нанесении воспитательницей детсада телесных повреждений пятилетнему... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:05
2023-04-08T16:05
2023-04-08T16:05
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области после появления публикации в интернете проверит данные о нанесении воспитательницей детсада телесных повреждений пятилетнему ребенку, сообщается в телеграм-канале ведомства. Как отмечает СК, заведено уголовное дело о халатности. По данным ведомства, воспитатель детского сада в Балашихе нанесла телесные повреждения ребенку. Отмечается, в ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей. По данным СК по Московской области, по этому факту возбуждено уголовное дело. "По данной информации СМИ следователем СО по Балашихе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - исправительные работы на один год или арест на три месяца.
https://ria.ru/20221207/litsenziya-1836960551.html
балашиха
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе
В Балашихе прокуратура проверит данные о нанесении воспитательницей детсада увечий ребенку