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Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе - РИА Новости, 08.04.2023
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16:05 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/rebenok-1863974387.html
Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе
Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе - РИА Новости, 08.04.2023
Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе
Прокуратура Московской области после появления публикации в интернете проверит данные о нанесении воспитательницей детсада телесных повреждений пятилетнему... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:05
2023-04-08T16:05
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области после появления публикации в интернете проверит данные о нанесении воспитательницей детсада телесных повреждений пятилетнему ребенку, сообщается в телеграм-канале ведомства. Как отмечает СК, заведено уголовное дело о халатности. По данным ведомства, воспитатель детского сада в Балашихе нанесла телесные повреждения ребенку. Отмечается, в ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей. По данным СК по Московской области, по этому факту возбуждено уголовное дело. "По данной информации СМИ следователем СО по Балашихе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - исправительные работы на один год или арест на три месяца.
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балашиха
московская область (подмосковье)
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура проверит данные о нанесении увечий ребенку в детсаду в Балашихе

В Балашихе прокуратура проверит данные о нанесении воспитательницей детсада увечий ребенку

© РИА НовостиАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости
Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области после появления публикации в интернете проверит данные о нанесении воспитательницей детсада телесных повреждений пятилетнему ребенку, сообщается в телеграм-канале ведомства. Как отмечает СК, заведено уголовное дело о халатности.
По данным ведомства, воспитатель детского сада в Балашихе нанесла телесные повреждения ребенку.
«
"Балашихинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенной в сети интернет публикацией о нанесении телесных повреждений малолетнему", - говорится в сообщении.
Отмечается, в ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей.
По данным СК по Московской области, по этому факту возбуждено уголовное дело.
"По данной информации СМИ следователем СО по Балашихе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - исправительные работы на один год или арест на три месяца.
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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