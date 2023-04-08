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Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 08.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:06
2023-04-08T14:06
2023-04-08T14:06
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3702 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников