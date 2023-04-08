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Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 08.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/pvo-1863962064.html
Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 08.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:06
2023-04-08T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3702 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, николаевская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Херсонская область
Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРК "Тор" и ЗРК "Бук-М1" ВС России
ЗРК Тор и ЗРК Бук-М1 ВС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Лисичанск Луганской народной республики, Егоровка Донецкой народной республики, Михайловка Николаевской области и Заветное Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3702 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская областьХерсонская область
 
 
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