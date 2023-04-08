Сторонники ПЦУ собираются у собора УПЦ в Каменце-Подольском
Сторонники ПЦУ собираются у собора УПЦ в Каменце-Подольском на западе Украины
© Союз православных журналистовСторонники раскольнической ПЦУ собираются у собора УПЦ в Каменце-Подольском
Сторонники раскольнической ПЦУ собираются у собора УПЦ в Каменце-Подольском
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собираются у стен кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины, сообщил Союз православных журналистов.
"Каменец-Подольский. Кафедральный собор Александра Невского. Власть приучает верующих УПЦ молиться под крики и речевки протестующих. Под стены собора пришла небольшая группа граждан, которые желают, чтобы община храма сменила УПЦ на ПЦУ", - сообщают журналисты союза в своем телеграм-канале.
Они публикуют фото и видео с места. Полиция не вмешивается в действия сторонников ПЦУ, один из которых пытался сорвать громкоговоритель с фонарного столба у собора. Как сообщается, сторонники раскольников начали сбор подписей о переходе храма в ПЦУ, было собрано около 200 подписей.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".