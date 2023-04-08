https://ria.ru/20230408/ptsu-1863960994.html

Сторонники ПЦУ собираются у собора УПЦ в Каменце-Подольском

Сторонники ПЦУ собираются у собора УПЦ в Каменце-Подольском - РИА Новости, 08.04.2023

Сторонники ПЦУ собираются у собора УПЦ в Каменце-Подольском

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собираются у стен кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:58

2023-04-08T13:58

2023-04-08T13:58

религия

религия

украина

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

каменец-подольский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собираются у стен кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины, сообщил Союз православных журналистов. "Каменец-Подольский. Кафедральный собор Александра Невского. Власть приучает верующих УПЦ молиться под крики и речевки протестующих. Под стены собора пришла небольшая группа граждан, которые желают, чтобы община храма сменила УПЦ на ПЦУ", - сообщают журналисты союза в своем телеграм-канале. Они публикуют фото и видео с места. Полиция не вмешивается в действия сторонников ПЦУ, один из которых пытался сорвать громкоговоритель с фонарного столба у собора. Как сообщается, сторонники раскольников начали сбор подписей о переходе храма в ПЦУ, было собрано около 200 подписей. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230407/sluzhba-1863671687.html

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каменец-подольский

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, каменец-подольский