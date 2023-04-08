https://ria.ru/20230408/prigozhin-1863978773.html
Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии
Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии - РИА Новости, 08.04.2023
Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии
Продюсер Иосиф Пригожин, которому во время съемок потребовалась помощь врачей, сообщил РИА Новости, что его самочувствие улучшилось, и связал проблемы со... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:32
2023-04-08T16:32
2023-04-08T16:42
москва
иосиф пригожин
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин, которому во время съемок потребовалась помощь врачей, сообщил РИА Новости, что его самочувствие улучшилось, и связал проблемы со здоровьем с перенесенным коронавирусом. Директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин ранее рассказал РИА Новости, что Пригожину стало плохо во время съемок из-за давления, но после помощи врачей все нормализовалось. Он отметил, что беспокойство коллег было связано с признаками инсульта. "Лицо немного онемело, поэтому все испугались, что может быть инсульт. Оно еще не отошло, но уже лучше", - подчеркнул продюсер. По его мнению, причиной ухудшения самочувствия могут быть последствия коронавируса. "Ни для кого не секрет, что от ковида бывают побочные явления, в том числе связанные с сосудами. Поэтому, возможно, это постковидный синдром", - добавил Пригожин. Продюсер отметил, что доверяет московским врачам и не собирается обращаться к зарубежным. "Я сейчас вижу конспирологии, всякие придумки, что специально (собираюсь - ред.) поехать лечиться (за границу - ред.). Лучше русских, московских врачей я просто не знаю. Если я куда и поеду лечиться, то, в первую очередь, в Москву. Я предпочитаю московских врачей", - заключил Пригожин.
https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809333864.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, иосиф пригожин, общество
Москва, Иосиф Пригожин, Общество
Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии
Иосиф Пригожин, которому стало плохо во время съемок, сообщил об улучшении самочувствия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин, которому во время съемок потребовалась помощь врачей, сообщил РИА Новости, что его самочувствие улучшилось, и связал проблемы со здоровьем с перенесенным коронавирусом.
Директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин ранее рассказал РИА Новости, что Пригожину стало плохо во время съемок из-за давления, но после помощи врачей все нормализовалось.
«
"Чувствую себя уже лучше. Мне вовремя оказали помощь, приехала скорая. Благодарю всех сотрудников проекта "Звёзды сошлись", которые вызвали скорую. Я, честно говоря, сопротивлялся, не хотел (вызывать скорую - ред.). Скорая померила давление, оказала помощь. Потом я уже сам поехал в коммерческую больницу, прокапался, сделал дообследования", - сказал Пригожин
РИА Новости.
Он отметил, что беспокойство коллег было связано с признаками инсульта. "Лицо немного онемело, поэтому все испугались, что может быть инсульт. Оно еще не отошло, но уже лучше", - подчеркнул продюсер.
По его мнению, причиной ухудшения самочувствия могут быть последствия коронавируса. "Ни для кого не секрет, что от ковида бывают побочные явления, в том числе связанные с сосудами. Поэтому, возможно, это постковидный синдром", - добавил Пригожин.
Продюсер отметил, что доверяет московским врачам и не собирается обращаться к зарубежным. "Я сейчас вижу конспирологии, всякие придумки, что специально (собираюсь - ред.) поехать лечиться (за границу - ред.). Лучше русских, московских врачей я просто не знаю. Если я куда и поеду лечиться, то, в первую очередь, в Москву
. Я предпочитаю московских врачей", - заключил Пригожин.
В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме