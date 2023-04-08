https://ria.ru/20230408/prigozhin-1863978773.html

Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии

Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии - РИА Новости, 08.04.2023

Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии

Продюсер Иосиф Пригожин, которому во время съемок потребовалась помощь врачей, сообщил РИА Новости, что его самочувствие улучшилось, и связал проблемы со... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:32

2023-04-08T16:32

2023-04-08T16:42

москва

иосиф пригожин

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин, которому во время съемок потребовалась помощь врачей, сообщил РИА Новости, что его самочувствие улучшилось, и связал проблемы со здоровьем с перенесенным коронавирусом. Директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин ранее рассказал РИА Новости, что Пригожину стало плохо во время съемок из-за давления, но после помощи врачей все нормализовалось. Он отметил, что беспокойство коллег было связано с признаками инсульта. "Лицо немного онемело, поэтому все испугались, что может быть инсульт. Оно еще не отошло, но уже лучше", - подчеркнул продюсер. По его мнению, причиной ухудшения самочувствия могут быть последствия коронавируса. "Ни для кого не секрет, что от ковида бывают побочные явления, в том числе связанные с сосудами. Поэтому, возможно, это постковидный синдром", - добавил Пригожин. Продюсер отметил, что доверяет московским врачам и не собирается обращаться к зарубежным. "Я сейчас вижу конспирологии, всякие придумки, что специально (собираюсь - ред.) поехать лечиться (за границу - ред.). Лучше русских, московских врачей я просто не знаю. Если я куда и поеду лечиться, то, в первую очередь, в Москву. Я предпочитаю московских врачей", - заключил Пригожин.

https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809333864.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, иосиф пригожин, общество