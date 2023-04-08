https://ria.ru/20230408/predmet-1863932641.html

В Мелитополе нашли подозрительный предмет под машиной сотрудника полиции

В Мелитополе нашли подозрительный предмет под машиной сотрудника полиции - РИА Новости, 08.04.2023

В Мелитополе нашли подозрительный предмет под машиной сотрудника полиции

Под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, сообщили в ГУ МВД Запорожской области. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:13

2023-04-08T10:13

2023-04-08T10:32

мелитополь

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, сообщили в ГУ МВД Запорожской области.Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По словам источника РИА Новости в экстренных службах области, обнаруженный предмет представлял собой взрывное устройство.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. Так, в конце марта при взрыве пострадал замначальника отдела участковых УВД Мелитополя, в понедельник боевики подорвали авто экс-мэра Акимовки Максима Зубарева, он получил тяжелые ранения.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html

https://ria.ru/20230405/navodchik-1863342114.html

мелитополь

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область, происшествия