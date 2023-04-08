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В Мелитополе нашли подозрительный предмет под машиной сотрудника полиции
В Мелитополе нашли подозрительный предмет под машиной сотрудника полиции - РИА Новости, 08.04.2023
В Мелитополе нашли подозрительный предмет под машиной сотрудника полиции
Под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, сообщили в ГУ МВД Запорожской области. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:13
2023-04-08T10:13
2023-04-08T10:32
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, сообщили в ГУ МВД Запорожской области.Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По словам источника РИА Новости в экстренных службах области, обнаруженный предмет представлял собой взрывное устройство.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. Так, в конце марта при взрыве пострадал замначальника отдела участковых УВД Мелитополя, в понедельник боевики подорвали авто экс-мэра Акимовки Максима Зубарева, он получил тяжелые ранения.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе нашли подозрительный предмет под машиной сотрудника полиции
В Мелитополе нашли подозрительный предмет под автомобилем сотрудника полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, сообщили в ГУ МВД Запорожской области.
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"Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет", — говорится в сообщении полиции.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах области, обнаруженный предмет представлял собой взрывное устройство.
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов
Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. Так, в конце марта при взрыве пострадал замначальника отдела участковых УВД Мелитополя, в понедельник боевики подорвали авто экс-мэра Акимовки Максима Зубарева, он получил тяжелые ранения.
Запорожская область
вошла в состав России
на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье
.
В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии