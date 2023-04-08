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ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2023
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских солдат, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:05
2023-04-08T14:05
2023-04-08T14:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских солдат, заявили в субботу в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении