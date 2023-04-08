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ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/poteri-1863961891.html
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2023
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских солдат, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:05
2023-04-08T14:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских солдат, заявили в субботу в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских солдат, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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