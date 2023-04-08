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ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2023

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских солдат, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:05

2023-04-08T14:05

2023-04-08T14:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских солдат, заявили в субботу в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф