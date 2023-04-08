https://ria.ru/20230408/postradavshiy-1863947460.html

При обстреле Владимировки в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле Владимировки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.04.2023

При обстреле Владимировки в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Владимировки в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:56

2023-04-08T11:56

2023-04-08T11:56

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

волновахский район

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Владимировки в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало об обстреле Владимировки, в ходе которого по поселку выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 апреля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Симоненко, 9 ранен мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

волновахский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецкая народная республика, волновахский район