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Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась

Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась - РИА Новости, 08.04.2023

Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась

Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат, после чего удалило ролик, пишет издание... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T01:33

2023-04-08T01:33

2023-04-08T02:07

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украина

болгария

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат, после чего удалило ролик, пишет издание "Страна.ua".На оригинальное видео, на котором Илащук запечатлена в "домашнем халате", обратил внимание журналист украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.Как отмечает "Страна.ua", первоначальный ролик был удален, после чего дипмиссия опубликовала новый, на котором посол одета уже в пиджак.На сайте украинского посольства также можно обнаружить фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.Владимир Зеленский назначил Илащук на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии в декабре прошлого года. Как писали украинские СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В соцсетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом.

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в мире, украина, болгария, владимир зеленский