https://ria.ru/20230408/posol-1863907489.html
Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась
Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась - РИА Новости, 08.04.2023
Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась
Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат, после чего удалило ролик, пишет издание... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T01:33
2023-04-08T01:33
2023-04-08T02:07
в мире
украина
болгария
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863907232_0:96:570:417_1920x0_80_0_0_9e10c9c05189341a84aaa5420689e3ff.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат, после чего удалило ролик, пишет издание "Страна.ua".На оригинальное видео, на котором Илащук запечатлена в "домашнем халате", обратил внимание журналист украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.Как отмечает "Страна.ua", первоначальный ролик был удален, после чего дипмиссия опубликовала новый, на котором посол одета уже в пиджак.На сайте украинского посольства также можно обнаружить фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.Владимир Зеленский назначил Илащук на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии в декабре прошлого года. Как писали украинские СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В соцсетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом.
украина
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863907232_0:43:570:471_1920x0_80_0_0_ad48b9ef83f52f28e589764cfb21cc08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, болгария, владимир зеленский
В мире, Украина, Болгария, Владимир Зеленский
Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась
"Страна.ua": посол Украины в Болгарии Илащук записала видеообращение в халате
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат, после чего удалило ролик, пишет издание "Страна.ua".
На оригинальное видео, на котором Илащук запечатлена в "домашнем халате", обратил внимание журналист украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.
Как отмечает "Страна.ua", первоначальный ролик был удален, после чего дипмиссия опубликовала новый, на котором посол одета уже в пиджак.
На сайте украинского посольства также можно обнаружить фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.
Владимир Зеленский
назначил Илащук на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины
в Болгарии в декабре прошлого года. Как писали украинские СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В соцсетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом.