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Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась - РИА Новости, 08.04.2023
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01:33 08.04.2023 (обновлено: 02:07 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/posol-1863907489.html
Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась
Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась - РИА Новости, 08.04.2023
Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась
Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат, после чего удалило ролик, пишет издание... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T01:33
2023-04-08T02:07
в мире
украина
болгария
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат, после чего удалило ролик, пишет издание "Страна.ua".На оригинальное видео, на котором Илащук запечатлена в "домашнем халате", обратил внимание журналист украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.Как отмечает "Страна.ua", первоначальный ролик был удален, после чего дипмиссия опубликовала новый, на котором посол одета уже в пиджак.На сайте украинского посольства также можно обнаружить фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.Владимир Зеленский назначил Илащук на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии в декабре прошлого года. Как писали украинские СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В соцсетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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5
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в мире, украина, болгария, владимир зеленский
В мире, Украина, Болгария, Владимир Зеленский
Ставшая послом Украины сексолог громко опозорилась

"Страна.ua": посол Украины в Болгарии Илащук записала видеообращение в халате

© Посольство Украины в БолгарииПосол Украины в Болгарии Олеся Илащук
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук
© Посольство Украины в Болгарии
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат, после чего удалило ролик, пишет издание "Страна.ua".
На оригинальное видео, на котором Илащук запечатлена в "домашнем халате", обратил внимание журналист украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.
Как отмечает "Страна.ua", первоначальный ролик был удален, после чего дипмиссия опубликовала новый, на котором посол одета уже в пиджак.
На сайте украинского посольства также можно обнаружить фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.
© Посольство Украины в БолгарииПосол Украины в Болгарии Олеся Илащук
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук
© Посольство Украины в Болгарии
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук
Владимир Зеленский назначил Илащук на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии в декабре прошлого года. Как писали украинские СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В соцсетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом.
 
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