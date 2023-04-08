https://ria.ru/20230408/polsha-1863957267.html

В Польше вывели Зеленского на чистую воду

В Польше вывели Зеленского на чистую воду - РИА Новости, 08.04.2023

В Польше вывели Зеленского на чистую воду

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу не несет никакой позитивной динамики в отношения двух стран, так как политик отказался признавать... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:20

2023-04-08T13:20

2023-04-08T17:28

в мире

польша

украина

владимир зеленский

анджей дуда

петр i

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу не несет никакой позитивной динамики в отношения двух стран, так как политик отказался признавать преступления Киева, считает обозреватель портала Mysl Polska Пшемыслав Пяста.По мнению автора статьи, после того как польский президент Дуда наградил политика орденом Белого орла, награду придется переименовать в орден Птицы Додо. Пяста заявил, что птица, олицетворяющая глупость, больше подходит для награды, раз в Варшаве решили, что Зеленский на их стороне."Достаточно почитать полные восторга эмфазы по поводу "исторического визита" Зеленского. О его великом историческом послании. И о якобы "пропольском" жесте, который состоял в том, что выступающий произнес несколько слов на нашем языке. Когда я слушаю такие высказываемые пророческим тоном излияния, меня сначала разбирает беззаботный смех, а затем охватывает жалость и тревога", — посетовал Пяста.По его словам, "пропольским" жестом могли бы быть извинения украинского лидера за испорченные отношения между двумя странами. Например, Пяста напомнил, что Зеленский не захотел ни просить прощения за Волынскую резню, ни даже "отмежеваться от убийц"."Вот за что бы Зеленский мог извиниться, так это за обстрелы нашей территории украинскими ракетами, за так называемый инцидент в Пшеводуве. В конце концов, по вине украинцев польские граждане лишились жизни и имущества. Но и этих извинений мы не дождались", — отметил Пяста. По его словам, извинение означает признание вины и, в свою очередь, необходимость компенсации. Однако Украина не будет поднимать эту тему, поскольку сами пострадавшие молчат."Зеленский прекрасно понимает, что глупых, словно птицы додо, поляков достаточно публично похвалить и фамильярно похлопать по спине, чтобы они забыли о собственных интересах. И продолжили безоглядно спонсировать обанкротившуюся Украину", — заключил Пяста.

https://ria.ru/20230408/uslovie-1863928319.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, петр i