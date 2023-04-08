https://ria.ru/20230408/polsha-1863903248.html

В Польше будут проверять каждый транспорт с продовольствием с Украины

В Польше будут проверять каждый транспорт с продовольствием с Украины - РИА Новости, 08.04.2023

В Польше будут проверять каждый транспорт с продовольствием с Украины

Польша будет проверять каждый транспорт с продовольствием, ввозимый с Украины, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс в эфире... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T00:15

2023-04-08T00:15

2023-04-08T00:15

польша

украина

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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Польша будет проверять каждый транспорт с продовольствием, ввозимый с Украины, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс в эфире телеканала Polsat. При этом он отметил, что проверки будут касаться не только зерна. "Каждый транспорт, который въезжает в Польшу, например, с мясом птицей или яйцом, будет проверяться", - сказал Телюс. "Нам очень важно, чтобы не приезжали продукты, которые могли бы нанести вред здоровью поляков, а также нашим фермерам, нашей экономике", - добавил он. В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230407/zerno-1863804036.html

https://ria.ru/20230407/fermery-1863650232.html

польша

украина

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польша, украина