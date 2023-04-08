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Омбудсмен ДНР обвинила Украину в затягивании обмена пленными
Омбудсмен ДНР обвинила Украину в затягивании обмена пленными - РИА Новости, 08.04.2023
Омбудсмен ДНР обвинила Украину в затягивании обмена пленными
Украина усложняет и затягивает процесс обмена пленными с Донецкой Народной Республикой, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T06:34
2023-04-08T06:34
2023-04-08T06:34
в мире
донецкая народная республика
дарья морозова
татьяна москалькова
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украина усложняет и затягивает процесс обмена пленными с Донецкой Народной Республикой, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, в связи с этим сложно назвать точную дату и количество участников следующего обмена. "Уверена, что компетентные органы прилагают необходимые усилия, чтобы освободить всех наших ребят и как можно скорее", - отметила омбудсмен. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в конце марта выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а также сообщила, что число своих военных, которых не хочет обменивать Киев, выросло до 133.
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в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, татьяна москалькова, украина, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Татьяна Москалькова, Украина, Россия
Омбудсмен ДНР обвинила Украину в затягивании обмена пленными
Омбудсмен ДНР Морозова: Киев усложняет и затягивает процесс обмена пленными с республикой