https://ria.ru/20230408/peterburg-1863911261.html

В барах в центре Петербурга проводят обыски

В барах в центре Петербурга проводят обыски - РИА Новости, 08.04.2023

В барах в центре Петербурга проводят обыски

Обыски проводят в барах в районе улицы Думской в Петербурге, которые ранее были опечатаны в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T03:28

2023-04-08T03:28

2023-04-08T11:04

происшествия

санкт-петербург

ломоносов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863937857_0:335:3046:2048_1920x0_80_0_0_2276fc537344f14362f07de1db497261.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Обыски проводят в барах в районе улицы Думской в Петербурге, которые ранее были опечатаны в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники СК опечатывали на улицах Ломоносова и Думская заведения "Руки Вверх", "Небар", El chapo, которые работали, несмотря на запрет.Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).По версии следствия, 22 февраля в интернете появилось объявление о проведении в одном из баров Петербурга с 19.00 до 22.00 мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, после чего алкогольную и спиртосодержащую продукцию реализовали неограниченному кругу несовершеннолетних.Ранее несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны, а их работа приостановлена.

https://ria.ru/20230208/alkogol-1850528847.html

https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839844.html

санкт-петербург

ломоносов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ломоносов, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)