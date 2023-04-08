В барах в центре Петербурга проводят обыски
В барах в районе улицы Думской в Санкт-Петербурге проводят обыски
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России"
Вход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Обыски проводят в барах в районе улицы Думской в Петербурге, которые ранее были опечатаны в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники СК опечатывали на улицах Ломоносова и Думская заведения "Руки Вверх", "Небар", El chapo, которые работали, несмотря на запрет.
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"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии в рамках расследования уголовного дела в помещениях 13-ти баров, расположенных на улице Ломоносова, проводятся следственные действия, в том числе с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия", - сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу.
Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).
По версии следствия, 22 февраля в интернете появилось объявление о проведении в одном из баров Петербурга с 19.00 до 22.00 мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, после чего алкогольную и спиртосодержащую продукцию реализовали неограниченному кругу несовершеннолетних.
Ранее несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны, а их работа приостановлена.