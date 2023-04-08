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В барах в центре Петербурга проводят обыски - РИА Новости, 08.04.2023
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03:28 08.04.2023 (обновлено: 11:04 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/peterburg-1863911261.html
В барах в центре Петербурга проводят обыски
В барах в центре Петербурга проводят обыски - РИА Новости, 08.04.2023
В барах в центре Петербурга проводят обыски
Обыски проводят в барах в районе улицы Думской в Петербурге, которые ранее были опечатаны в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T03:28
2023-04-08T11:04
происшествия
санкт-петербург
ломоносов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Обыски проводят в барах в районе улицы Думской в Петербурге, которые ранее были опечатаны в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники СК опечатывали на улицах Ломоносова и Думская заведения "Руки Вверх", "Небар", El chapo, которые работали, несмотря на запрет.Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).По версии следствия, 22 февраля в интернете появилось объявление о проведении в одном из баров Петербурга с 19.00 до 22.00 мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, после чего алкогольную и спиртосодержащую продукцию реализовали неограниченному кругу несовершеннолетних.Ранее несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны, а их работа приостановлена.
https://ria.ru/20230208/alkogol-1850528847.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ломоносов, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ломоносов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В барах в центре Петербурга проводят обыски

В барах в районе улицы Думской в Санкт-Петербурге проводят обыски

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России"
Вход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью ГСУ по СПб СК России - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Обыски проводят в барах в районе улицы Думской в Петербурге, которые ранее были опечатаны в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники СК опечатывали на улицах Ломоносова и Думская заведения "Руки Вверх", "Небар", El chapo, которые работали, несмотря на запрет.
«
"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии в рамках расследования уголовного дела в помещениях 13-ти баров, расположенных на улице Ломоносова, проводятся следственные действия, в том числе с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия", - сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу.
Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).
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По версии следствия, 22 февраля в интернете появилось объявление о проведении в одном из баров Петербурга с 19.00 до 22.00 мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, после чего алкогольную и спиртосодержащую продукцию реализовали неограниченному кругу несовершеннолетних.
Ранее несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны, а их работа приостановлена.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛомоносовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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