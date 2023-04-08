https://ria.ru/20230408/peskov-1863967385.html

Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие

Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие - РИА Новости, 09.04.2023

Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-08T15:00

2023-04-08T15:00

2023-04-09T00:37

сша

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эммануэль макрон

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другой."Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно", — сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Ранее на пресс-конференции в Пекине Макрон заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии "несопоставимо" с ее обязательствами в рамках международного права. По его словам, ни одна страна "ни при каких условиях" не может совершать подобные действия.В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Как отметил позже Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия — официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.

https://ria.ru/20230407/makron-1863887519.html

https://ria.ru/20230407/vzglyady-1863873593.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, белоруссия, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин