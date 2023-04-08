Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие
Песков назвал слова Макрона о размещении ядерных ракет в других странах критикой США
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другой.
"Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно", — сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее на пресс-конференции в Пекине Макрон заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии "несопоставимо" с ее обязательствами в рамках международного права. По его словам, ни одна страна "ни при каких условиях" не может совершать подобные действия.
В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Как отметил позже Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия — официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.