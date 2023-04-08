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Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие - РИА Новости, 09.04.2023
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15:00 08.04.2023 (обновлено: 00:37 09.04.2023)
https://ria.ru/20230408/peskov-1863967385.html
Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие
Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие - РИА Новости, 09.04.2023
Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-08T15:00
2023-04-09T00:37
сша
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белоруссия
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эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другой."Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно", — сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Ранее на пресс-конференции в Пекине Макрон заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии "несопоставимо" с ее обязательствами в рамках международного права. По его словам, ни одна страна "ни при каких условиях" не может совершать подобные действия.В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Как отметил позже Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия — официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
https://ria.ru/20230407/makron-1863887519.html
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сша, в мире, белоруссия, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин
США, В мире, Белоруссия, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие

Песков назвал слова Макрона о размещении ядерных ракет в других странах критикой США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другой.
"Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно", — сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее на пресс-конференции в Пекине Макрон заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии "несопоставимо" с ее обязательствами в рамках международного права. По его словам, ни одна страна "ни при каких условиях" не может совершать подобные действия.
В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Как отметил позже Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином
7 апреля, 21:39
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия — официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам
7 апреля, 19:29
 
СШАВ миреБелоруссияРоссияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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