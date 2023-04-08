https://ria.ru/20230408/paskha-1863997425.html

В Москве частично перекроют несколько улиц 9 апреля

В Москве частично перекроют несколько улиц 9 апреля - РИА Новости, 08.04.2023

В Москве частично перекроют несколько улиц 9 апреля

Ряд улиц в Москве частично перекроют 9 апреля с 6.00 до 16.00 из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T19:25

2023-04-08T19:25

2023-04-08T19:25

москва

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800996764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58aef2e65ee848f035a1ac78a4267d57.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ряд улиц в Москве частично перекроют 9 апреля с 6.00 до 16.00 из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. Так, будет перекрыт участок дороги с Молодцовского проезда и путепровода через Симферопольское шоссе в сторону Щербинского кладбища от Типографской улицы до Щербинского кладбища. Также перекроют с дублера Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до дома 130 по Каширскому шоссе.

https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, пасха