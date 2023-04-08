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В Москве частично перекроют несколько улиц 9 апреля
В Москве частично перекроют несколько улиц 9 апреля - РИА Новости, 08.04.2023
В Москве частично перекроют несколько улиц 9 апреля
Ряд улиц в Москве частично перекроют 9 апреля с 6.00 до 16.00 из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:25
2023-04-08T19:25
2023-04-08T19:25
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пасха
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ряд улиц в Москве частично перекроют 9 апреля с 6.00 до 16.00 из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. Так, будет перекрыт участок дороги с Молодцовского проезда и путепровода через Симферопольское шоссе в сторону Щербинского кладбища от Типографской улицы до Щербинского кладбища. Также перекроют с дублера Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до дома 130 по Каширскому шоссе.
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москва, пасха
В Москве частично перекроют несколько улиц 9 апреля
В Москве 9 апреля частично перекроют несколько улиц из-за пасхальных мероприятий