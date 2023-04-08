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Митрополит Онуфрий опроверг сообщения о наличии российского гражданства - РИА Новости, 08.04.2023
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Религия
 
23:12 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/onufriy-1864014933.html
Митрополит Онуфрий опроверг сообщения о наличии российского гражданства
Митрополит Онуфрий опроверг сообщения о наличии российского гражданства - РИА Новости, 08.04.2023
Митрополит Онуфрий опроверг сообщения о наличии российского гражданства
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что на данный момент имеет лишь украинское... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T23:12
2023-04-08T23:12
религия
украина
ситуация вокруг упц
черновицкая область
в мире
православная церковь украины (пцу)
митрополит киевский и всея украины онуфрий
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что на данный момент имеет лишь украинское гражданство, хотя ранее имел российский паспорт. Ранее издание "Украинская правда" заявило, что Онуфрий имеет российский паспорт. "Хотел бы сразу заявить, что не считаю себя гражданином России... Российского паспорта у меня нет. Я считаю себя гражданином только Украины", - говорится в заявлении Онуфрия, опубликованном на сайте УПЦ. Как заявил Онуфрий, родившийся в Черновицкой области, в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в город Сергиев-Посад (тогда назывался Загорск - ред.), где окончил Московскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Он провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре. В 1988 году Онуфрия перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году - на Буковину, откуда он был сам родом. "В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало - гражданство), взял украинский паспорт", - заявил он. При этом, по словам Онуфрия, российское гражданство автоматически продолжилось, но он им не пользовался, оно тогда "не имело никакого значения", поскольку между Украиной и Россией были хорошие отношения. Однако, как утверждает Онуфрий, после того, как отношения между двумя странами начали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, он отказался от российского гражданства. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230404/mitropolit-1863018959.html
https://ria.ru/20230407/lavra-1863829281.html
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украина, ситуация вокруг упц, черновицкая область, в мире, православная церковь украины (пцу), митрополит киевский и всея украины онуфрий, россия
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Черновицкая область, В мире, Православная церковь Украины (ПЦУ), Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, Россия
Митрополит Онуфрий опроверг сообщения о наличии российского гражданства

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил, что ранее отказался от российского гражданства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что на данный момент имеет лишь украинское гражданство, хотя ранее имел российский паспорт.
Ранее издание "Украинская правда" заявило, что Онуфрий имеет российский паспорт.
"Хотел бы сразу заявить, что не считаю себя гражданином России... Российского паспорта у меня нет. Я считаю себя гражданином только Украины", - говорится в заявлении Онуфрия, опубликованном на сайте УПЦ.
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Митрополит Онуфрий обратился к протестующим против УПЦ
4 апреля, 20:02
Как заявил Онуфрий, родившийся в Черновицкой области, в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в город Сергиев-Посад (тогда назывался Загорск - ред.), где окончил Московскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Он провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре. В 1988 году Онуфрия перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году - на Буковину, откуда он был сам родом.
"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало - гражданство), взял украинский паспорт", - заявил он. При этом, по словам Онуфрия, российское гражданство автоматически продолжилось, но он им не пользовался, оно тогда "не имело никакого значения", поскольку между Украиной и Россией были хорошие отношения.
Однако, как утверждает Онуфрий, после того, как отношения между двумя странами начали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, он отказался от российского гражданства.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры
7 апреля, 17:08
 
РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦЧерновицкая областьВ миреПравославная церковь Украины (ПЦУ)Митрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийРоссия
 
 
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