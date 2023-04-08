https://ria.ru/20230408/obstrely-1863944546.html

Украинские войска выпустили 16 снарядов по двум поселкам под Угледаром

Украинские войска выпустили 16 снарядов по двум поселкам под Угледаром - РИА Новости, 08.04.2023

Украинские войска выпустили 16 снарядов по двум поселкам под Угледаром

Украинские войска обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра за три минуты, сообщили в... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:32

2023-04-08T11:32

2023-04-08T11:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

волновахский район

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра за три минуты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселки Владимировка и Никольское расположены по соседству и находятся менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в данный момент идут бои. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.47 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка (Волновахский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров... 10.50 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Никольское (Волновахский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 06.10 ведомство зафиксировало обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили восемь снарядов того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. = Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

волновахский район

горловка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, волновахский район, горловка, донецкая народная республика