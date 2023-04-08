https://ria.ru/20230408/obstrely-1863944546.html
Украинские войска выпустили 16 снарядов по двум поселкам под Угледаром
Украинские войска выпустили 16 снарядов по двум поселкам под Угледаром - РИА Новости, 08.04.2023
Украинские войска выпустили 16 снарядов по двум поселкам под Угледаром
Украинские войска обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра за три минуты, сообщили в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:32
2023-04-08T11:32
2023-04-08T11:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
волновахский район
горловка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра за три минуты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселки Владимировка и Никольское расположены по соседству и находятся менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в данный момент идут бои. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.47 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка (Волновахский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров... 10.50 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Никольское (Волновахский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 06.10 ведомство зафиксировало обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили восемь снарядов того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. = Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html
волновахский район
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, волновахский район, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волновахский район, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 16 снарядов по двум поселкам под Угледаром
ВСУ выпустили 16 натовских снарядов за три минуты по двум поселкам под Угледаром