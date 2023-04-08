https://ria.ru/20230408/obstrel-1863976408.html

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека - РИА Новости, 08.04.2023

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека

Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:12

2023-04-08T16:12

2023-04-08T16:28

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили трое мужчин 1963 года рождения и 1958 года рождения, 1931 года рождения и женщина 1978 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863973548.html

https://ria.ru/20230408/donetsk-1863972614.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк