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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 08.04.2023 (обновлено: 16:28 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/obstrel-1863976408.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека - РИА Новости, 08.04.2023
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека
Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:12
2023-04-08T16:28
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили трое мужчин 1963 года рождения и 1958 года рождения, 1931 года рождения и женщина 1978 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863973548.html
https://ria.ru/20230408/donetsk-1863972614.html
ясиноватая
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека

Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города украинскими войсками ранены четыре человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили трое мужчин 1963 года рождения и 1958 года рождения, 1931 года рождения и женщина 1978 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
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Вчера, 16:00
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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