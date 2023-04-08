https://ria.ru/20230408/obstrel-1863976408.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека - РИА Новости, 08.04.2023
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека
Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:12
2023-04-08T16:12
2023-04-08T16:28
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили трое мужчин 1963 года рождения и 1958 года рождения, 1931 года рождения и женщина 1978 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863973548.html
https://ria.ru/20230408/donetsk-1863972614.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранены четыре человека
Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города украинскими войсками ранены четыре человека