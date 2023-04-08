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Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы - РИА Новости, 08.04.2023
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13:12 08.04.2023 (обновлено: 13:13 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/murashko-1863956767.html
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы - РИА Новости, 08.04.2023
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом и ознакомился с работой медучреждений, сообщила... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:12
2023-04-08T13:13
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
херсонская область
запорожская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом и ознакомился с работой медучреждений, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами", - говорится в сообщении. На территориях обеих областей в настоящий момент оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь. Кроме того, организовано проведение телемедицинских консультаций с ведущими специалистами страны, а пациенты, требующие оказания высокотехнологической медпомощи направляются на лечение в медицинские организации других регионов РФ, а также в федеральные медицинские центры, уточнили в пресс-службе. В ходе рабочей поездки Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. В медорганизации осуществляется поставка необходимого оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения бесперебойной медпомощи прикрепленному населению, отметили в пресс-службе. "Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом — машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", - цитирует пресс-служба слова Мурашко.
https://ria.ru/20230405/putin-1863282691.html
https://ria.ru/20230325/ekspertiza-1860622315.html
херсонская область
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михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), херсонская область , запорожская область, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Херсонская область , Запорожская область, Здоровье - Общество
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы

Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы и ознакомился с работой медучреждений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом и ознакомился с работой медучреждений, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами", - говорится в сообщении.
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На территориях обеих областей в настоящий момент оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь. Кроме того, организовано проведение телемедицинских консультаций с ведущими специалистами страны, а пациенты, требующие оказания высокотехнологической медпомощи направляются на лечение в медицинские организации других регионов РФ, а также в федеральные медицинские центры, уточнили в пресс-службе.
В ходе рабочей поездки Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. В медорганизации осуществляется поставка необходимого оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения бесперебойной медпомощи прикрепленному населению, отметили в пресс-службе.
"Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом — машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", - цитирует пресс-служба слова Мурашко.
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Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Херсонская областьЗапорожская областьЗдоровье - Общество
 
 
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