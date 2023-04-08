https://ria.ru/20230408/murashko-1863956767.html

Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы

Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы - РИА Новости, 08.04.2023

Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом и ознакомился с работой медучреждений, сообщила... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:12

2023-04-08T13:12

2023-04-08T13:13

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

херсонская область

запорожская область

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом и ознакомился с работой медучреждений, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами", - говорится в сообщении. На территориях обеих областей в настоящий момент оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь. Кроме того, организовано проведение телемедицинских консультаций с ведущими специалистами страны, а пациенты, требующие оказания высокотехнологической медпомощи направляются на лечение в медицинские организации других регионов РФ, а также в федеральные медицинские центры, уточнили в пресс-службе. В ходе рабочей поездки Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. В медорганизации осуществляется поставка необходимого оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения бесперебойной медпомощи прикрепленному населению, отметили в пресс-службе. "Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом — машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", - цитирует пресс-служба слова Мурашко.

https://ria.ru/20230405/putin-1863282691.html

https://ria.ru/20230325/ekspertiza-1860622315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), херсонская область , запорожская область, здоровье - общество