https://ria.ru/20230408/murashko-1863956767.html
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы - РИА Новости, 08.04.2023
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом и ознакомился с работой медучреждений, сообщила... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:12
2023-04-08T13:12
2023-04-08T13:13
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
херсонская область
запорожская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом и ознакомился с работой медучреждений, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами", - говорится в сообщении. На территориях обеих областей в настоящий момент оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь. Кроме того, организовано проведение телемедицинских консультаций с ведущими специалистами страны, а пациенты, требующие оказания высокотехнологической медпомощи направляются на лечение в медицинские организации других регионов РФ, а также в федеральные медицинские центры, уточнили в пресс-службе. В ходе рабочей поездки Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. В медорганизации осуществляется поставка необходимого оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения бесперебойной медпомощи прикрепленному населению, отметили в пресс-службе. "Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом — машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", - цитирует пресс-служба слова Мурашко.
https://ria.ru/20230405/putin-1863282691.html
https://ria.ru/20230325/ekspertiza-1860622315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), херсонская область , запорожская область, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Херсонская область , Запорожская область, Здоровье - Общество
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы
Мурашко посетил с рабочим визитом новые регионы и ознакомился с работой медучреждений
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом и ознакомился с работой медучреждений, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами", - говорится в сообщении.
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На территориях обеих областей в настоящий момент оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь. Кроме того, организовано проведение телемедицинских консультаций с ведущими специалистами страны, а пациенты, требующие оказания высокотехнологической медпомощи направляются на лечение в медицинские организации других регионов РФ, а также в федеральные медицинские центры, уточнили в пресс-службе.
В ходе рабочей поездки Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. В медорганизации осуществляется поставка необходимого оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения бесперебойной медпомощи прикрепленному населению, отметили в пресс-службе.
"Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом — машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", - цитирует пресс-служба слова Мурашко.
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