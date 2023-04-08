https://ria.ru/20230408/multfilmy-1863955506.html
Любимые мультфильмы. День российской анимации
Любимые мультфильмы. День российской анимации - РИА Новости, 08.04.2023
Любимые мультфильмы. День российской анимации
8 апреля 1912 года состоялась премьера первого русского мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Это один из первых кукольных фильмов в мире.
2023-04-08T13:03
2023-04-08T13:03
2023-04-08T13:03
видео
культура
союзмультфильм
хаяо миядзаки
маша и медведь
россия
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Крупнейшая студия анимационных фильмов "Союзмультфильм" была создана в 1936 году. Она выпустила более 1500 картин. Среди них культовая работа Норштейна "Ежик в тумане". В 2003 году на Международном анимационном фестивале "Лапута" в Японии 140 кинокритиков и мультипликаторов со всего мира признали "Ежик в тумане" лучшим мультфильмом всех времен и народов. Режиссер Хаяо Миядзаки назвал его своим самым любимым.Российские мультфильмы и сегодня популярны во всем мире. Один из самых успешных проектов – "Маша и медведь". Мультсериал вошел в пятерку любимых детских шоу в мире.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Любимые мультфильмы. День российской анимации
8 апреля 1912 года состоялась премьера первого русского мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Это один из первых кукольных фильмов в мире. Крупнейшая студия анимационных фильмов "Союзмультфильм" была создана в 1936 году. Она выпустила более 1500 картин. Среди них культовая работа Норштейна "Ежик в тумане". В 2003 году на Международном анимационном фестивале "Лапута" в Японии 140 кинокритиков и мультипликаторов со всего мира признали "Ежик в тумане" лучшим мультфильмом всех времен и народов. Режиссер Хаяо Миядзаки назвал его своим самым любимым. Российские мультфильмы и сегодня популярны во всем мире. Один из самых успешных проектов – "Маша и медведь". Мультсериал вошел в пятерку любимых детских шоу в мире.
2023-04-08T13:03
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, культура, союзмультфильм, хаяо миядзаки, маша и медведь, россия, видео
Видео, Культура, Союзмультфильм, Хаяо Миядзаки, Маша и Медведь, Россия
Любимые мультфильмы. День российской анимации
8 апреля 1912 года состоялась премьера первого русского мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Это один из первых кукольных фильмов в мире.
2023-04-08T13:03
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PT2M01S
Любимые мультфильмы. День российской анимации
8 апреля 1912 года состоялась премьера первого русского мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Это один из первых кукольных фильмов в мире.