https://ria.ru/20230408/multfilmy-1863955506.html

Любимые мультфильмы. День российской анимации

Любимые мультфильмы. День российской анимации - РИА Новости, 08.04.2023

Любимые мультфильмы. День российской анимации

8 апреля 1912 года состоялась премьера первого русского мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Это один из первых кукольных фильмов в мире.

2023-04-08T13:03

2023-04-08T13:03

2023-04-08T13:03

видео

культура

союзмультфильм

хаяо миядзаки

маша и медведь

россия

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Крупнейшая студия анимационных фильмов "Союзмультфильм" была создана в 1936 году. Она выпустила более 1500 картин. Среди них культовая работа Норштейна "Ежик в тумане". В 2003 году на Международном анимационном фестивале "Лапута" в Японии 140 кинокритиков и мультипликаторов со всего мира признали "Ежик в тумане" лучшим мультфильмом всех времен и народов. Режиссер Хаяо Миядзаки назвал его своим самым любимым.Российские мультфильмы и сегодня популярны во всем мире. Один из самых успешных проектов – "Маша и медведь". Мультсериал вошел в пятерку любимых детских шоу в мире.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Любимые мультфильмы. День российской анимации 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого русского мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Это один из первых кукольных фильмов в мире. Крупнейшая студия анимационных фильмов "Союзмультфильм" была создана в 1936 году. Она выпустила более 1500 картин. Среди них культовая работа Норштейна "Ежик в тумане". В 2003 году на Международном анимационном фестивале "Лапута" в Японии 140 кинокритиков и мультипликаторов со всего мира признали "Ежик в тумане" лучшим мультфильмом всех времен и народов. Режиссер Хаяо Миядзаки назвал его своим самым любимым. Российские мультфильмы и сегодня популярны во всем мире. Один из самых успешных проектов – "Маша и медведь". Мультсериал вошел в пятерку любимых детских шоу в мире. 2023-04-08T13:03 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

видео, культура, союзмультфильм, хаяо миядзаки, маша и медведь, россия, видео