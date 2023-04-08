https://ria.ru/20230408/moskva-1863961567.html

В Москве промыли памятник Юрию Гагарину

В Москве промыли памятник Юрию Гагарину - РИА Новости, 08.04.2023

В Москве промыли памятник Юрию Гагарину

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по промывке памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в рамках месячника по... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:03

2023-04-08T14:03

2023-04-08T15:02

общество

городское хозяйство москвы

москва

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Недвижимость. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по промывке памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в рамках месячника по благоустройству, сообщил РИА Недвижимость заместитель директора ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО" Алексей Королев. "В рамках объявленного мэром месячника благоустройства начинаем приводить в порядок объекты после зимы. Сегодня специалисты ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО" провели работы по очистке памятника Юрию Гагарину и промывку прилегающей территории. Символично, что Юрий Гагарин по-прежнему первый во всем. Монумент стал первым из 62 объектов, которые городские службы приведут в порядок до конца апреля на юго-западе столицы", - отметил Королев. В рамках работ специалисты промыли монумент водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью аппаратов высокого давления. В промывке задействовали бригаду из пяти специалистов, автогидроподъемники и поливомоечные машины, заключил Королев."Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода", - цитируют слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства."На следующей неделе проведём промывку памятника ученому К.Э. Циолковскому на ВДНХ и скульптурных композиций на Аллее Космонавтов", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230407/moskva-1863717985.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, юрий гагарин (космонавт)